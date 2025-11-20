Policjanci proszą o pomoc w identyfikacji kobiety, która dokonała napaści na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło 8 czerwca na ul. Piłsudskiego w Krakowie.

Policjanci opublikowali zdjęcia kobiety, która zaatakowała Ukrainkę w Krakowie

Kobieta zaatakowała obywatelkę Ukrainy, używając wobec niej przemocy fizycznej. Poszkodowana doznała obrażeń ciała.

Funkcjonariusze prowadzą postępowanie w sprawie przestępstwa o podłożu narodowościowym. W toku czynności zabezpieczono wizerunek kobiety, jednak dotychczas nie udało się ustalić jej tożsamości.

Osoby, które rozpoznają kobietę widoczną na zdjęciach lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji I w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-914 lub mailowo: kp1@krakow.policja.gov.pl.

Policja zapewnia pełną anonimowość osobom przekazującym informacje.