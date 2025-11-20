​Prokuratura zabezpieczyła majątek Ziobry w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zarządzono wobec niego zabezpieczenie majątkowe - dowiedziała się w czwartek PAP. Chodzi o obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym.

Zbigniew Ziobro / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Majątek Ziobry zabezpieczony przez prokuraturę

Majątek byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry został zabezpieczony przez prokuraturę - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Zabezpieczenie obejmuje obciążenie hipoteką przymusową należących do Ziobry nieruchomości oraz zajęcie środków na jego rachunku bankowym.

Decyzję w sprawie dotyczącej byłego ministra sprawiedliwości prokurator podjął 12 listopada br.

"Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku" - zaznaczył rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Prokuratura: Przesłanki do zabezpieczenia spełnione

Rzecznik PK zwrócił uwagę, że w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę lub środek kompensacyjny (np. obowiązek naprawienia szkody), prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia jego wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione (zgodnie z art. 291 par. 1 Kodeksu postępowania karnego).

W ocenie prokuratury w tej sprawie spełnione są obie przesłanki zastosowania zabezpieczenia majątkowego.

Uzasadniano, że zarzuty wobec Ziobry dotyczą czynów, za które grożą sankcje finansowe, a szkoda określona w śledztwie - jak przypomniał rzecznik PK - wynosi nie mniej niż 143 mln zł.

Co więcej, zdaniem prokuratury zachodzi uzasadniona obawa, że bez zabezpieczenia wykonanie orzeczenia o charakterze majątkowym będzie niemożliwe lub istotnie utrudnione.

"Obawa ta wynika z wysokiej wartości szkody w zestawieniu z możliwościami finansowymi podejrzanego" - przekazał prok. Nowak. Zwrócił również uwagę, że na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym przysługuje zażalenie do sądu.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Ziobrę łącznie 26 przestępstw. Zarzuty, które prokurator chce przedstawić posłowi PiS, dotyczą m.in. złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Izba wyraziła też zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.