Do groźnie wyglądającego pożaru doszło dziś rano na placu budowy przy ul. Romana Ciesielskiego w Krakowie. Ogień pojawił się około godziny 8:20 w pobliżu niemal ukończonego budynku mieszkalnego. Na miejsce skierowano sześć zastępów straży pożarnej.

Czarny dym w okolicach Nowej Huty w Krakowie

Jak informowała policja, palił się styropian zgromadzony na placu budowy. Nie ma informacji o poszkodowanych, pożar został ugaszony.

Funkcjonariusze zaapelowali do okolicznych mieszkańców, by pozamykali okna i nie wietrzyli na razie mieszkań.

Pożar nie zagraża już innym obiektom, ale apelujemy do mieszkańców pobliskich budynków, by do czasu całkowitego ugaszenia ognia pozostawali w domach z zamkniętymi oknami - przekazał Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.

Przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej.

Pali się styropian w Krakowie

Zdjęcie nadesłane przez naszego czytelnika

Pożar w Krakowie. Zapalił się styropian na placu budowy RMF FM

Pożar w Krakowie / fot. Anna Pandel / Anna Pandel /