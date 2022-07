Co najmniej 100 drzew zostało złamanych lub wyrwanych z korzeniami podczas nawałnicy, która w sobotę przeszła nad Krakowem. Służby miejskie cały czas pracują, a pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej starają się jak najszybciej usunąć zalegające drzewa i połamane konary blokujące wjazdy na osiedla. Cały czas trwa też szacowanie strat.

Drzewo złamane przez nawałnicę / Łukasz Gagulski / PAP

Trwa wielkie sprzątanie miasta. Największe zniszczenia nawałnica wyrządziła na os. Podwawelskim, w Podgórzu i w Tyńcu, gdzie było jej epicentrum - mówił RMF24 Dariusz Nowak z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa. Jeśli służby jeszcze gdzieś nie dotarły, to dlatego, że pracują w innym miejscu i muszą zakończyć działania. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, na pewno będą tam, gdzie są potrzebne - dodał.

Cały czas trwa szacowanie strat, jeśli chodzi o pomniki przyrody. Pierwsze dane mają być znane we wtorek. Wiadomo już, że ucierpiały pomnikowe drzewa w Tyńcu, a szkody dotyczą prawdopodobnie kilku okazów. Specjaliści ocenią, czy drzewa te mogą w jakiejś formie pozostać, czy trzeba będzie je w całości usunąć. Podobnie jest z wierzbą na bulwarach wiślanych w Krakowie, przytniemy połamane konary i gałęzie i zbadany statykę drzewa - powiedział RMF24 dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf.

Jak podkreślił sobotnia wichura była specyficzna. To były bardzo silny, długi, kilkunastominutowy podmuch wiatru, pod naporem którego upadały drzewa. Zupełnie inny niż nawałnica, która rok temu wyrządziła spore zniszczenia na terenach zielonych w Krakowie - wyjaśnił Kempf.

Służby apelują do mieszkańców o ostrożność, przestrzeganie zakazów wstępu i nie wchodzenie w miejsca otoczone biało-czerwonymi taśmami. W koronach drzew nadal mogą znajdować się połamane konary i gałęzie, które mogą spaść w każdej chwili.

Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje, aby w najbliższych dniach, jeśli nie jest to konieczne, nie wchodzić do lasów. Sytuacja jest bardzo trudna zwłaszcza na Skałkach Twardowskiego. Po sprzątaniu służby przystąpią do planowania, gdzie posadzić nowe drzewa. Ze względu na skalę zniszczeń na os. Podwawelskim miasto będzie wspierało spółdzielnię w usuwaniu zniszczeń. Zostanie wdrożony plan pomocy, będziemy współpracować ze spółdzielnią i mieszkańcami także przy wspólnym sadzeniu nowych drzew - zapowiada Piotr Kempf.

Urzędnicy przypominają, że przepisy ustawy o ochronie przyrody nakładają na właścicieli nieruchomości, na których rosły złamane drzewa, obowiązki administracyjne. Usunięcie takiego drzewa nie wymaga zezwolenia, ale wymaga uprzedniego powiadomienia urzędu. Dopiero gdy pracownik urzędu potwierdzi, że drzewo stanowi tzw. "złom" lub "wywrot" zgodnie z definicją ustawową i sporządzi z tego protokół, właściciel może uprzątnąć takie drzewo.

Powiadomienie urzędu przed usunięciem drzewa nie jest konieczne, jeżeli drzewo usuwa straż pożarna lub inne jednostki powołane do prowadzenia akcji ratunkowej. W takich przypadkach do 30 dni od zdarzenia należy przekazać urzędnikom informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzew oraz ich liczbie a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew. Usunięcie powalonego lub złamanego drzewa wymaga powiadomienia: