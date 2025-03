21-letni motocyklista, zamiast zatrzymać się do kontroli drogowej, zdecydował się na ucieczkę ulicami Krakowa. W pogoń za nim ruszył policjant, który po pewnym czasie zatrzymał mężczyznę. Jak się okazało, nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdami oraz był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Uciekinier otrzymał mandaty na łączną kwotę ponad 14 tys. zł oraz 222 punkty karne.

Mł. asp. Kamil Styrna / KMP w Krakowie / Wydarzenia miały miejsce w piątkowe popołudnie - 21 marca - kiedy to mł. asp. Kamil Styrna, pełniący służbę na motocyklu, zauważył pędzącego z dużą prędkością kierowcę motocykla marki Piaggio. Motocyklista, próbując uniknąć kontroli, zdecydował się na ucieczkę, co przerodziło się w pościg przez główne ulice i aleje miasta w godzinach szczytu. Gdy uciekinier spowodował kolizję i zdecydował się kontynuować ucieczkę pieszo, nie minęło wiele czasu i policjant zatrzymał 21-latka. Wideo youtube Jak się okazało, mężczyzna miał wiele do ukrycia. Nie dość, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, to był również poszukiwany do odbycia rocznej kary więzienia za kradzież z włamaniem. Mimo trzeźwości i braku środków odurzających w organizmie jego decyzja o ucieczce przyniosła mu rekordową liczbę mandatów i punktów karnych - łącznie ponad 14 tys. złotych i 222 punkty. Za szereg popełnionych wykroczeń, w tym niezatrzymanie się do kontroli, jazdę bez uprawnień, czy łamanie przepisów ruchu drogowego, młodemu mężczyźnie grożą surowe konsekwencje. O jego dalszym losie zadecyduje sąd, który oprócz kary za wcześniejsze przestępstwo, rozważy również nowe zarzuty. Zobacz również: Mastalerek o ustawie azylowej: Mamy naiwnego premiera

