Małopolscy policjanci zatrzymali trzy osoby w związku z piątkowym porwaniem mężczyzny w Olkuszu. To dwóch mężczyzn, którzy siłą wciągnęli swoją ofiarę do samochodu, wywieźli do innego województwa i po kilku godzinach wypuścili. Funkcjonariusze zatrzymali także partnerkę uprowadzonego. Do tej pory nie wiadomo, co stało się z porwanym.

/ RMF FM

Na policję zgłosił się przestraszony świadek, który nagrał na telefonie, jak z zatrzymującego się przed nim samochodu wyskakuje dwóch postawnych mężczyzn i wciągają do środka idącą obok osobę.

Bmw gwałtownie odjechało z tego miejsca. Na nagraniu widać było tablicę rejestracyjną pojazdu.

Funkcjonariuszom między innymi na tej podstawie udało się namierzyć sprawców. Zostali zatrzymani. Okazało się, że wywieźli z Olkusza partnera swej krewnej. To ona - jak usłyszał dziennikarz RMF FM- chciała się pozbyć mężczyzny.

Los porwanego nieznany

Wiadomo, że sprawcy zabrali porwanemu telefon. Trwają poszukiwania mężczyzny. To mieszkaniec Warszawy. Nie jest wykluczone, że przebywa na Śląsku - tam miały go zarejestrować kamery monitoringu.

Dwóch mężczyzn usłyszało już zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności.