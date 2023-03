W 60 proc. gotowa jest północna obwodnica Krakowa. Jej oddanie planowane jest na koniec przyszłego roku. To będzie prawdziwa rewolucja dla kierowców.

Budowa obwodnicy Krakowa S7 i S52 na węźle Kraków Grębałów / Łukasz Gągulski / PAP

Ze względu na prace archeologiczne inwestycja warta 1,5 miliarda złotych jest już opóźniona o prawie rok. Połowa tej kwoty to koszt ogromnego węzła drogowego w Mistrzejowicach, który połączy obwodnicę z wylotówką na Warszawę.

Północna obwodnica Krakowa wraz z trasą S7, od węzła na drodze krajowej 94, przechodzi przez Zielonki i Kraków do węzła w Mistrzejowicach, zaś droga ekspresowa S7 jest budowana od węzła Igołomska obok kombinatu i łączy się również w węźle Mistrzejowice z północną obwodnicą Krakowa. To jest niezmiernie skomplikowane przedsięwzięcie - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że ze względy na komplikacje wynikające z istniejącej już infrastruktury miejskiej, to jedna z najbardziej wymagających inwestycji w Polsce.

Na budowie pracuje ponad tysiąc osób oraz 550 maszyn i samochodów, wykorzystywane są też zdalnie sterowane maszyny wiertnicze.

Prace przy budowie północnej obwodnicy Krakowa są zaawansowane w 60-65 procentach, a S7 w 30-35 procentach - mówił Michał Wójcik, dyrektor krajowy firmy Gulermak, generalnego wykonawcy północnej obwodnicy Krakowa.

Podkreślił, że zimę udało się wykorzystać bardzo efektywnie, przebudowując na miejskim odcinku S7 sieci: energetyczną, sanitarną oraz deszczową.

Obydwie te budowy są bardzo trudne ze względu na dużą liczbę obiektów inżynieryjnych - dodał Michał Wójcik.

Zarówno budowa S7, jak i Północnej Obwodnicy Krakowa S52 mają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Odcinek S7 Widoma - Kraków Nowa Huta ma długość 18,3 km, z czego odcinek miejski, pomiędzy węzłami Raciborowice i Kraków Nowa Huta. Na odcinku miejskim powstanie 21 obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, estakad, przejść dla zwierząt i przejść podziemnych dla pieszych. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2024 roku. Wartość prac budowlanych to ponad 1,8 mld zł, a łączny koszt to ponad 2,3 mld zł.

Północna Obwodnica Krakowa S52 -Modlnica - Kraków Mistrzejowice będzie miała długość 12,3 km i dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Na POK powstaną dwa tunele (zimą zastosowano w nich specjalne kurtyny, które pozwalały prowadzić prace wewnątrz, mimo niesprzyjającej pogody) oraz 27 innych obiektów: wiadukty, estakady oraz 4 km murów oporowych. Między tunelem w Batowicach a węzłem Węgrzce powstaje najdłuższa na odcinku S52 estakada, mająca prawie 570 metrów długości. Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku. Wartość prac budowlanych to prawie 1,9 mld zł, a łączny koszt realizacji to prawie 2,4 mld zł.