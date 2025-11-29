​W podkrakowskim Podgórzu trwa kolejna edycja Podgórskich Targów Rzeczy Wyjątkowych, które - jak co roku - przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów szukających pięknie wykonanych, oryginalnych produktów. Na Rynku Podgórskim jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Podgórskie Targi Rzeczy Wyjątkowych / RMF FM

Można tu znaleźć mnóstwo pięknych rzeczy: od ręcznie robionej biżuterii i czapek, przez naturalne kosmetyki, aż po miody od lokalnych dostawców.

Panuje tu świetna atmosfera - jak obserwowałem, ludzie zatrzymują się, rozmawiają, próbują i oglądają... Targi potrwają dziś jeszcze do 20:00 - relacjonuje reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Wśród wystawców nie brakuje pasjonatów, którzy swoje produkty tworzą od podstaw, dbając o każdy detal.

U mnie można kupić wszelkiego rodzaju pluszaki robione na szydełku. Każdy inny, każdy wyjątkowy - nie ma dwóch takich samych egzemplarzy - mówi jedna z wystawczyń, prezentując kolorowe, miękkie maskotki.

Z kolei miłośników naturalnych smaków przyciąga stoisko z miodami.

Mamy tutaj w ofercie króla miodu, czyli miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich. Jest najbardziej wartościowy, ma dużo pyłku kwiatowego w sobie - podkreśla pszczelarz, zachwalając swoje produkty.

A jak wyglądają ceny? Ceny są zróżnicowane, ale nie są tak straszne - uspokajają wystawcy, zachęcając do odwiedzin i zakupów.

Podgórskie Targi Rzeczy Wyjątkowych potrwają jeszcze do godziny 20:00. To doskonała okazja, by znaleźć coś oryginalnego, wesprzeć lokalnych twórców i poczuć przedświąteczną atmosferę Podgórza.