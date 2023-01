Rozbiórka dawnej Galerii Plaza w Krakowie ma zakończyć się w II kwartale tego roku. W tym miejscu powstanie "wielofunkcyjny kompleks". Na razie znikają kolorowe ściany dawnej galerii i jej wzbudzająca przez lata kontrowersje konstrukcja. Pojawia się coraz więcej gruzu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rozbiórka Plazy zaczęła się w listopadzie 2022 roku. Od ogrodzenia terenu, a prace były prowadzone głównie wewnątrz molocha - podaje portal krakow.naszemiasto.pl. Wtedy inwestor podawał:

Aktualnie deweloper jest na etapie projektowania inwestycji, która zastąpi centrum handlowe Plaza i analizuje różne warianty zabudowy. Zapowiedział już między innymi modernizację oraz przywrócenie do użytkowania kładki stanowiącej wygodny skrót dla mieszkańców miasta. To tym ważniejsze, że działka zlokalizowana jest u zbiegu dwóch głównych arterii komunikacyjnych Krakowa - al. Pokoju i ul. Stanisława Lema. Szczegółów co do nowej zabudowy nie przekazał.

A jeszcze w 2018 roku były plany, że Plaza Kraków nie zostanie wyburzona a przebudowana na outlet, pełen sklepów z odzieżą.

Tak się jednak nie stało i kilka lat później powstał plan zrównania tego miejsca z ziemią.