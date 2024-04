Państwowa Komisja Wyborcza podała, że w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego z 39 możliwych do obsadzenia mandatów Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 21, Koalicja Obywatelska - 12, a Trzecia Droga - 6. Oznacza to, że PiS posiada samodzielną większość i może dalej rządzić w województwie małopolskim.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w 39-osobowym sejmiku województwa małopolskiego znajdzie się 21 radnych Prawa i Sprawiedliwości, które w tych wyborach otrzymało w sumie 43,9 proc. poparcia. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli 12 mandatów na podstawie 25,94 proc. głosów. W sejmiku zasiądzie także sześciu radnych Trzeciej Drogi, na którą oddano w Małopolsce 12,39 proc. głosów. Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy co prawda przekroczył próg wyborczy, zdobywając 7,95 proc. poparcia, jednak nie uzyskał żadnego mandatu. Według oficjalnych informacji podanych w poniedziałek przez PKW na podstawie danych ze wszystkich komisji obwodowych, największe poparcie w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego zdobyli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości - na PiS oddano łącznie 581 510 głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 343 649 osób. dalej: Trzecia Droga - 164 198 głosów, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 105 377 głosów. Lewica nie przekroczyła 5-procentowego progu wyborczego, otrzymując 62 755 głosów (4,74 proc. poparcia). Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli 34 619 głosów (2,61 proc.), kandydaci z KWW Normalny Kraj - 15 428 głosów (1,16 proc.), Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 13 608 (1,03 proc.), Błękitna Polska - 2 883 (0,22 proc.), a PL!SP - 719 głosów (0,05 proc.). Radni do sejmiku województwa małopolskiego byli wybierani w sześciu okręgach: w okręgu nr 1 (powiaty olkuski, chrzanowski, oświęcimski, miechowski) do podziału było pięć miejsc ,

w okręgu nr 2 (pow. proszowicki, krakowski i wielicki) do podziału było sześć miejsc

w okręgu nr 3 (Kraków) do podziału było osiem miejsc

w okręgu nr 4 (pow. wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański) do podziału było siedem miejsc

w okręgu nr 5 (pow. bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i Tarnów) do podziału było siedem miejsc

w okręgu nr 6 (pow. limanowski, gorlicki, nowosądecki i Nowy Sącz) do podziału było sześć miejsc. Mandaty do samorządu wojewódzkiego z listy PiS zdobyli m.in.: Jan Duda, przewodniczący Sejmiku, a prywatnie ojciec prezydenta Andrzeja Dudy

b. małopolska kurator oświaty Barbara Nowak

dotychczasowy wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka

zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Piotr Ćwik

dotychczasowy marszałek Małopolski Witold Kozłowski. Z listy KO weszli m.in.: b. posłanka Lidia Gądek

b. poseł Grzegorz Lipiec

, b. burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik. Z listy Trzeciej Drogi wszedł m.in. wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Do sejmiku województwa małopolskiego nie dostali się m.in. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maciej Gdula oraz dotychczasowy wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek (Lewica), b. poseł PO Bogusław Sonik (Trzecia Droga, b. wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński (PiS). PKW opublikowała pełne dane W poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne dane z niedzielnego głosowania w wyborach samorządowych w Polsce . Jeśli chodzi o wyniki w sejmikach wojewódzkich, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 34,27 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska - 30,59 proc. 10 pierwszych pozycji na liście Oto 10 pierwszych wyników na liście poszczególnych komitetów w wyborach do sejmików województw (dane z 31 456 na 31 456, czyli 100 proc. obwodów głosowania), którą opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza (PKW): Prawo i Sprawiedliwość - 4 941 092 (34,27 proc.);

