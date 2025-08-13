Od piątku do niedzieli kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na drogach w rejonie Kalwarii Zebrzydowskiej (Małopolska), szczególnie na krajowej 52 i wojewódzkiej 953 – poinformowała policja. W tamtejszym sanktuarium odbywać się będą uroczystości odpustu Wniebowzięcia NMP.

W ten weekend kierowców czekają utrudnienia na drogach w rejonie Kalwarii Zebrzydowskiej / Shutterstock

Wadowiccy policjanci poinformowali, że w uroczystościach w Kalwarii Zebrzydowskiej w nadchodzący weekend może wziąć udział nawet 120 tys. wiernych z kraju i zagranicy.

Gdzie będą utrudnienia?

Funkcjonariusze ostrzegają, że dużych utrudnień należy się spodziewać w szczególności w tranzycie na krajowej 52 i wojewódzkiej nr 953.

W piątek mogą one wystąpić w godzinach od 12.00 do 21.00, w sobotę od 18.00 do 23.00, a w niedzielę od 4:30 do 15.00.

W miejscowości Brody przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w rejonie klasztoru Bernardynów oraz sanktuarium, ruch kołowy na drogach powiatowych z Kalwarii Zebrzydowskiej do Palczy oraz do Stryszowa w piątek i niedzielę zostanie okresowo całkowicie wstrzymany.

Na skrzyżowaniach i w miejscach utrudnień oraz w rejonach parkingów zostaną wystawione patrole ruchu drogowego. Spodziewać się można także lokalnych utrudnień na ulicach i drogach gminnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Objazdy i drogi alternatywne

Kierowcy, podróżujący przez Kalwarię Zebrzydowską, którzy nie wybierają się na uroczystości, powinni korzystać w tych dniach z innych dróg omijających miasto: K-7, K-28, K-44.

Policjanci zaapelowali o bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem, a do wiernych, by parkowali auta w miejscach wskazanych przez służby porządkowe.

W bezpośrednim otoczeniu klasztoru i sanktuarium nie będzie wolnych miejsc parkingowych, a poruszanie się pojazdami w tym rejonie może okazać się niemożliwe.

Początki odpustu sięgają XVII wieku, gdy powstał kalwaryjski klasztor bernardynów. Główne uroczystości obecnie odbywają się w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. To tradycja od czasów kard. Karola Wojtyły, który jako metropolita krakowski zawsze uczestniczył w uroczystościach Wniebowzięcia na Jasnej Górze w Częstochowie. Chciał jednak też pielgrzymować do Kalwarii. Dlatego zaproponował, by bernardyni przenieśli odpust.

