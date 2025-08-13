Tragiczne informacje napływają z Warszawy. W szpitalu zmarła druga osoba potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych na Bielanach. Dziś kierowca usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Tragiczny wypadek na Bielanach. Zmarła kolejna osoba (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prokurator Andrzej Piaseczny z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że kobieta zmarła w wyniku obrażeń wielonarządowych.

Trwa właśnie sporządzanie postanowienia o przedstawieniu 47-letniemu kierowcy zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - powiedział. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.

Prokurator przekazał, że badania fizykochemiczne wykluczyły, by kierowca był pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Wjechał w przechodzących na zielonym świetle ludzi

Do wypadku doszło w poniedziałek na ulicy Marymonckiej. Kierujący samochodem osobowym 47-latek, wjechał w pieszych przechodzących na zielonym świetle przez przejście. Ranne zostały wtedy cztery osoby, które trafiły do szpitala.

Wieczorem zmarła najciężej ranna 72-letnia kobieta.

O śmierci drugiej osoby jako pierwszy poinformował portal TVN Warszawa.