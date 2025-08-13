Tragiczne informacje napływają z Warszawy. W szpitalu zmarła druga osoba potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych na Bielanach. Dziś kierowca usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Zobacz również:

Samochód wjechał w pieszych w Warszawie. Jedna osoba nie żyje

Prokurator Andrzej Piaseczny z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że kobieta zmarła w wyniku obrażeń wielonarządowych.

Trwa właśnie sporządzanie postanowienia o przedstawieniu 47-letniemu kierowcy zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - powiedział. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.

Prokurator przekazał, że badania fizykochemiczne wykluczyły, by kierowca był pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Wjechał w przechodzących na zielonym świetle ludzi

Do wypadku doszło w poniedziałek na ulicy Marymonckiej. Kierujący samochodem osobowym 47-latek, wjechał w pieszych przechodzących na zielonym świetle przez przejście. Ranne zostały wtedy cztery osoby, które trafiły do szpitala.

Wieczorem zmarła najciężej ranna 72-letnia kobieta.

O śmierci drugiej osoby jako pierwszy poinformował portal TVN Warszawa.