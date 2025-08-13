Tragiczne informacje napływają z Warszawy. W szpitalu zmarła druga osoba potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych na Bielanach. Dziś kierowca usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Prokurator Andrzej Piaseczny z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że kobieta zmarła w wyniku obrażeń wielonarządowych.
Trwa właśnie sporządzanie postanowienia o przedstawieniu 47-letniemu kierowcy zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - powiedział. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
Prokurator przekazał, że badania fizykochemiczne wykluczyły, by kierowca był pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
Do wypadku doszło w poniedziałek na ulicy Marymonckiej. Kierujący samochodem osobowym 47-latek, wjechał w pieszych przechodzących na zielonym świetle przez przejście. Ranne zostały wtedy cztery osoby, które trafiły do szpitala.
Wieczorem zmarła najciężej ranna 72-letnia kobieta.
O śmierci drugiej osoby jako pierwszy poinformował portal TVN Warszawa.