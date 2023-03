Sobota i niedziela są ostatnimi dniami wystawy dzieł Tamary Łempickiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zwiedzający, aby zobaczyć pokaz, ustawiają się przed budynkiem w długiej kolejce, a na wejście czekają nawet kilka godzin.

Otwarcie wystawy „Łempicka” w Muzeum Narodowym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Ekspozycja "Łempicka" - jak poinformowało MNK - cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dotychczas zobaczyło ją ponad 120 tys. osób. Przed placówką ustawia się długi sznur osób. Średni czas oczekiwania na wystawę wynosi około trzy godziny, jednak może się wydłużyć. Obsługa informuje o tym na bieżąco - przekazało Muzeum.



W związku z popularnością wystawy w ostatnich dniach wydłużone zostały godziny jej zwiedzania. Ze względu na dużą liczbę rezerwacji grupowych placówka zrezygnowała z możliwości dokonywania wcześniejszej rezerwacji.

Dwuczęściowa wystawa

Ekspozycja w MNK została otwarta 9 września 2022 r. Składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje najbardziej znane portrety, będące symbolem epoki art deco, akty, martwą naturę. 35 malowideł pochodzi z muzeów i zbiorów prywatnych w Europie i USA. Większość najważniejszych dzieł wypożyczonych zostało z muzeów francuskich. Wybór pozwala prześledzić tematy jej twórczość od lat 20. do 60. XX w. Najważniejszym tematem obrazów Łempickiej był człowiek. Jest też m.in. gablota z farbami i pędzlami artystki.

W drugiej części sali jest kilkanaście fotografii oraz niepokazywane wcześniej filmy z archiwum domowego.



Tamara Łempicka urodziła się prawdopodobnie w Moskwie w 1896 r., ale biografie podają, że w Warszawie w 1898 r. lub 1900 r. Jej matka była Polką, ojciec rosyjskim Żydem. Wychowywała ją matka i dziadkowie w Warszawie. Rodzina należała do elity towarzyskiej i kulturalnej.

W wieku kilkunastu lat wyjechała do rodziny w Petersburgu, gdzie poznała przyszłego męża, prawnika Tadeusza Łempickiego. W 1918 r. zamieszkali w Paryżu. We Francji artystka studiowała i tu ukształtowała swój charakterystyczny styl. W 1927 r. para rozwiodła się z powodu romansów malarki. W 1938 r. wraz z drugim mężem baronem Raoulem Kuffnerem wyemigrowała do USA. Tu stała się portrecistką gwiazd Hollywood. Ostatnie lata życia spędziła w Meksyku, gdzie w 1980 r. zmarła.