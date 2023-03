Obraz Banksy’ego wystawiony na aukcję. Kilkanaście lat temu ofiarował go innym artystom w akcie wdzięczności za wyświadczoną mu przysługę.

Obraz przedstawia śmierć uzbrojoną w kosę, która jeździ samochodzikiem w lunaparku / Kirsty O'Connor / PAP/PA

Obraz otrzymała brytyjska grupa muzyczna, która w 2010 roku nazywała się Exit Through The Gift Shop (po polsku: Wyjście przez sklep z pamiątkami). Zupełnie przypadkiem Banksy tak właśnie zatytułował swój film, który nominowany był do Oscara.

Prawa autorskie dyktowały konieczność zmiany, jako że dwie takie same nazwy nie mogły bez konfliktu funkcjonować w przestrzeni publicznej. Brytyjscy muzycy spełnili życzenie tajemniczego graficiarza, który już wówczas był osoba znaną o międzynarodowej reputacji, a oni dopiero zaczynali swoją karierę.

Wdzięczny za wyrozumiałość Banksy ofiarował artystom w prezencie obraz. Przedstawia śmierć uzbrojoną w kosę, która jeździ samochodzikiem w lunaparku. To typowy dla Banksy’ego wizualny komentarz związany z egzystencją człowieka.

Wystawione na aukcji dzieło wyceniono na 600 tysięcy funtów. Trzy razy więcej niż warte było 12 lat temu.