Tradycyjnym orszakiem profesorskim Uniwersytet Jagielloński zainaugurował 662. rok akademicki. To jedyna okazja w roku, aby zobaczyć profesorów najstarszej uczelni w kraju w tradycyjnych strojach. Profesorowie przeszli z kolegiaty św. Anny do Auditorium Maximum.

Orszak profesorki w deszczu / Józef Polewka / RMF FM

Orszak profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszedł w środę z kolegiaty św. Anny do Auditorium Maximum, tradycyjnie rozpoczynając nowy rok akademicki na najstarszej polskiej uczelni.

"Jest to wyjątkowa możliwość, aby zobaczyć władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorów, reprezentujących każdy z 16 wydziałów, występujących publicznie w tradycyjnych strojach akademickich" - zapowiedział w komunikacie uniwersytet.

Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona o godz. 9.00 w kolegiacie św. Anny.

Po niej orszak profesorów przeszedł od ulicy św. Anny przez ul. Jabłonowskich, pl. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Garncarską oraz ul. Wenecja do Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej.

Tam odbył się symboliczny akt przyjęcia studentów reprezentujących wszystkie wydziały oraz wręczenie nagród Rektora - "Laurów Jagiellońskich", przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe.

Wykład inauguracyjny pt. "Proch, papier i atrament: edynburskie Archiwum Alexandra Walkera" wygłosił prof. Cezary Galewicz z Wydziału Filozoficznego.

Tradycja orszaków profesorskich

Tradycja orszaków profesorskich sięga drugiej połowy XIX wieku - pierwszy uroczysty pochód w dniu inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się 7 października 1886 roku.

Według precedencji rozpoczyna go najmłodszy wydział, a za nim idą kolejne aż do najstarszych, takich jak fakultet lekarski i prawniczy. Zamyka go rektor uczelni.

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Ufundowany został 12 maja 1364 roku przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego.

Obecnie UJ ma 16 wydziałów, w tym trzy medyczne, które tworzą tzw. Collegium Medicum.