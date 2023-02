To specjalne miejsce na mapie Krakowa, pozwalające na normalność. Dzisiaj na osiedlu na Kozłówce w Krakowie - oficjalnie otwarto "Społeczną Kaffkę". To kawiarnia, w której zatrudnione są osoby z zespołem Downa.

/ Józef Polewka / RMF FM

Dzisiaj w Krakowie oficjalnie otwarto "Społeczną Kaffkę" czyli wyjątkową kawiarnię, w której pracują osoby z zespołem Downa.

To kolejny punkt na mapie Krakowa, który aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami i pozwala im na podjęcie normalnej i płatnej pracy.

Przełamało to wiele stereotypów, nie tylko wśród społeczności, która do nas przychodzi, ale także wśród naszych podopiecznych, którzy żyli całe życie w przeświadczeniu, z taką myślą, że po szkole najprawdopodobniej nie będzie dla nich miejsca w społeczeństwie. Mamy takie świadectwo od nich, że praca jest dla nich czymś niesamowitym, że oni mają wtedy poczucie spełnienia. Dostają swoją wypłatę, mogą spełniać swoją pasję a przede wszystkim nie muszą być zamknięci w domu bądź w ośrodkach, tylko mają szanse do takiego realnego integrowania się ze społeczeństwem, to jest dosyć wyjątkowe miejsce - mówiła RMF FM Karolina Adamczyk trenerka pracy ze Społecznej Kaffki.

Kawiarnia działa na osiedlu na Kozłówce 25. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 100:00 -17:00 oraz w co drugą sobotę.

Społeczna Kaffka rozpoczęła działalność na Kozłówce Józef Polewka / RMF FM