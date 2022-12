Regał z książkami stanął dziś w hali odlotów krakowskiego lotniska. Po lekturę będą mogli sięgnąć pasażerowie czekający na swój rejs. Biblioteka Kraków udostępnia tam książki i dla dorosłych, i dla dzieci, w języku polskim i obcojęzyczne.

/ Kraków Airport /

Czytanie książek to znakomita czynność relaksująca, zwłaszcza przed odlotem -mówił Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. Możemy poczuć radość z kontaktu z literaturą piękną, wrócić do marzeń o wspaniałych podróżach i cieszyć się swobodą, którą daje nam zwiedzanie całego świata. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do powstania odlotowej biblioteki - dodał.

Książki do "Odlotowej biblioteki" przekazali: Biblioteka Kraków współpracująca z Centrum Edukacji Lotniczej oraz dziewięć krakowskich konsulatów, które od 2019 roku współpracują z Willą Decjusza przy tworzeniu Wielokulturowej Biblioteki dla krakowian.