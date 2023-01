To będzie technologiczny skok i szansa na rozwój dla całej gminy. W gminie Gręboszów niedaleko Tarnowa ma powstać zakład produkujący magazyny energii. Za inwestycją stoi pochodzący z Żelichowa polski przedsiębiorca Adam Drewniany, który współpracował z miliarderem Elonem Muskiem.

Podpisanie umowy o inwestycji / Urząd Gminy Gręboszów /

Drewniany wiele lat temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył własne firmy. Współpracował m.in. z Elonem Muskiem i to właśnie dzięki polskiemu przedsiębiorcy udało się uratować model S-Tesli. Firma powiązana z Drewnianym - Northvolt Polska ma już swoją fabrykę w Gdańsku. Teraz kolejna, wielka inwestycja, ma powstać w Małopolsce.

List intencyjny w sprawie budowy zakładu produkującego magazyny energii podpisali kilka dni temu wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil i Adam Drewniany. Zakłada on współpracę między samorządem a inwestorem, w tym pomoc w pozyskiwaniu terenu i przejściu procedur, wymaganych w planowanym przedsięwzięciu.

Ambitna inwestycja

Drewniany postanowił zainwestować w swojej rodzinnej miejscowości. W pierwszej z wybudowanych hal będą produkowane podzespoły do sprzętu medycznego, a później w fabryce mają powstawać także zespoły do obsługi magazynów energii i same magazyny energii. To akumulatory umożliwiające magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej, wyprodukowanej dzięki panelom słonecznym i używanie jej później.

Na początek ma powstać jedna hala o powierzchni 2,5 tys. metrów kwadratowych, w której zatrudnienie znajdzie około 30 osób. Ale list intencyjny podpisany z samorządem dotyczy budowy fabryki także na działkach gminnych.

To bardzo ambitna inwestycja. Mówimy o kilkuletnich planach zainwestowania dużych pieniędzy w naszej gminie. Pierwszy etap prac to budowa pierwszej hali produkcyjnej, gdzie mają powstawać podzespołów do sprzętu medycznego - mówi wójt Gręboszowa Krzysztof Gil. Gmina ma przygotować grunty i zająć się kwestiami administracyjnymi.

Inwestorów trzeba przyciągać

Mimo że Adam Drewiany pochodzi z Żelichowa, do końca nie było pewności, czy właśnie tam postawi fabrykę, bo rozważano także inne lokalizacje. Od kilkunastu miesięcy negocjuję i przedstawiam argumenty, by ta inwestycja powstała właśnie u nas - podkreśla Gil. Podpisaliśmy list intencyjny w tej sprawie. Oprócz kilku hektarów pod główną siedzibę fabryki, mówimy też o terenach gminnych. Będzie to około 2 - 2,5 hektara.

Co nowa inwestycja oznacza dla gminy?

Wójt podkreśla, że bardzo zależy mu, żeby zmienić postrzeganie małych gmin wiejskich jako niezaradnych, biednych, których nie stać na inwestycje. Można to zmienić dzięki takim właśnie inwestycjom. Tak, by podatki z nieruchomości i udziały w podatku PIT wpływały do gminy. Cały proces jest oczywiście długotrwały, rozproszony i skomplikowany, ale punkt po punkcie udaje się go realizować - podkreślił Krzysztof Gil.

Gmina rozwija się, na co wpływ miało m.in. wybudowanie nowego mostu na Wiśle, w okolicach Nowego Korczyna. Samorząd podpisał umowę na budowę nowego przedszkola wraz ze żłobkiem, to inwestycja za 18 milionów złotych.

Kiedy powstanie nowa fabryka?

Pierwszy etap inwestycji zaplanowany jest już na ten rok. Mamy nadzieję, że na przełomie lutego i marca będzie już pozwolenie na budowę. Sądzimy, że w drugiej połowie roku budynek będzie już istniał i zostanie tylko kwestia wyposażenia - mówił wójt.

Kolejne etapy budowy fabryki są uzależnione od wielu czynników. Konieczna jest m.in. zmiana studium zagospodarowania przestrzennego, projekty i pozyskanie pozwoleń. Ale dzięki temu mogłyby powstać hale, w których produkowane będą magazyny energii dla zakładów produkcyjnych i domów prywatnych oraz podzespoły do ich obsługi.