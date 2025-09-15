Mieszkańcy Krakowa będą mieli wkrótce do dyspozycji nowy teren zielony. W sobotę 20 września otworzy się park Kolejowy, zlokalizowany pod estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika a Grzegórzecką.

Park Kolejowy otworzy się w sobotę w Krakowie / Shutterstock

W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. rodzinny piknik, który odbędzie się między godz. 14:00 a 17:00. Uroczystość otwarcia rozpocznie się o godz. 15:00.

Na uczestników czeka m.in. spotkanie z Szyszkodarem, strefa gier XXL, malowanie twarzy, kolorowanki i szkicowanie, gry planszowe i animacje dla całych rodzin czy pokazy i nauka pierwszej pomocy.

Jeśli chodzi o sam park, na jego terenie powstały alejki, tor z przeszkodami dla psów, plac zabaw dla dzieci, ogród deszczowy czy grafiki o tematyce kolejowej.

"To już nie tylko przestrzeń pod torami - to zielony, estetyczny i funkcjonalny park miejski" - zapewniają służby miejskie.

Pod estakadami posadzono ponad 70 drzew, 13,5 tys. krzewów i 26,5 tys. roślin ozdobnych.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na stronie krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej - TUTAJ .

Park Kolejowy jest owocem budowy nowej linii aglomeracyjnej, którą poprowadzono przez centrum Krakowa w miejscu starej trasy. Ze ścisłego centrum miasta zniknęły nasypy kolejowy zastąpione estakadą.

Zamiast dwóch, są tam po cztery tory kolejowe, co ma zwiększyć przepustowość linii.