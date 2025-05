W Krakowie, podczas uroczystości związanych z 80. rocznicą istnienia Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, miały miejsce wyjątkowe wydarzenia, które podkreśliły bogatą historię oraz innowacyjność uczelni. Niezwykłym momentem święta Politechniki było przekazanie uczelni przez rodzinę Magierów nieznanego dotąd publicznie rękopisu Tadeusza Kościuszki z 1792 roku.

Święto Politechniki Krakowskiej / Materiały prasowe

W trakcie święta uczelni w centrum edukacyjnym "Działownia" odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu, podczas którego wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, a także odznaczenia państwowe i uczelniane dla zasłużonych pracowników.

Święto Politechniki Krakowskiej

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów święta była jednak prezentacja nieznanego dotąd publicznie rękopisu Tadeusza Kościuszki z 1792 roku, który został przekazany uczelni przez rodzinę Magierów.

Został napisany 3 dni po bitwie pod Dubienką, opatrzony datą 21 lipca 1792 r. i zalegalizowany pieczęcią Tadeusza Kościuszki z widocznym do odczytu napisem w otoku pieczęci: Tadeusz Kościuszko, Generał Major. Dokument skierowany został do komendantów polskich posterunków i stanowił gwarancję bezpieczeństwa dla Rotmistrza Kawalerii, wysłanego przez Tadeusza Kościuszkę do Warszawy z obozu wojskowego pod Paskami, gdzie wówczas stacjonował.

Rękopis Tadeusza Kościuszki z 1792 roku

Ten historyczny dokument, pochodzący z czasów wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja, zostanie wystawiony w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Pierwsza oficjalna prezentacja rękopisu odbędzie się podczas Nocy Muzeów. Zostanie ona wzbogacona o wystawę studenckich projektów i pokaz druku 3D popiersia Kościuszki.

Mural i odznaczenia

Święto było również okazją do ogłoszenia wyników konkursu na pierwszy politechniczny mural, który ozdobi ścianę budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Zwycięzcą został Marcin Wierzchowski, uznany twórca murali, ilustrator, art director i rysownik komiksowy, autor projektów w Krakowie, Wrocławiu, Cieszynie i Mińsku Mazowieckim, a także aktywny uczestnik inicjatywy "101 Murali dla Krakowa".

Podczas uroczystości wicewojewoda Ryszard Śmiałek wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Sławomir Bąk i dr inż. Augustyn Lorenc. Medale za Długoletnią Służbę trafiły do dr inż. arch. Urszuli Nowackiej-Rejzner, prof. PK (złoty), dr hab. inż. Michała Juszczyka, prof. PK oraz dr inż. Dariusza Mierzwińskiego (srebrny) oraz dr inż. arch. Agnieszki Wójtowicz-Wróbel (brązowy). Wręczono też odznaczenia Politechniki Krakowskiej - za zasługi dla uczelni, a także nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Święto Politechniki Krakowskiej

Uroczyste posiedzenie Senatu uświetniła specjalnie skomponowana fanfara, nawiązująca do melodii Poloneza Kościuszki i hejnału krakowskiego. Wydarzenie uświetniły także występy Ziemowita Gołojucha, studenta informatyki i muzyki, grającego na wibrafonach i hang drum.

Zwieńczeniem święta był piknik akademicki oraz pokaz filmu "Kos" w reżyserii Pawła Maślony, który w nowatorski sposób przenosi widzów w czasy Tadeusza Kościuszki.