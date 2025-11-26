Kierowcy na polsko-ukraińskiej granicy będą mogli za jakiś czas przyjeżdżać do odprawy na określoną godzinę. O planach wprowadzenia awizacji poinformował wiceminister finansów, wiceprezes Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki, dodając jednocześnie, że ustanowiony zostanie elektroniczny obieg dokumentów, co dodatkowo skróci czas odprawy.

Dobre wieści dla kierowców ciężarówek - będą zmiany w odprawie na granicy z Ukrainą (zdjęcie ilustracyjne) / Wojtek Jargiło / PAP

Wiceminister finansów Zbigniew Stawicki zapowiedział wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i obowiązkowej awizacji na polsko-ukraińskiej granicy, co ma usprawnić odprawy.

Krajowa Administracja Skarbowa planuje szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, by przyspieszyć kontrole i ograniczyć inwazyjne procedury tylko do przypadków podwyższonego ryzyka.

Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo Polski i UE oraz skuteczne egzekwowanie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś, przy jednoczesnym wsłuchiwaniu się w potrzeby przedsiębiorców.

Po więcej informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Zbigniew Stawicki podkreślił w środę w Rzeszowie, że granica polsko-ukraińska to szansa, ale żeby nie stała się ona barierą, to "każdy z nas musi wykonać swoją pracę". Wskazał przy tym zarówno Warszawę, jak i Kijów, w tym polityków i przedsiębiorców.

Zastrzegł przy tym, że priorytetem działań służb państwowych jest bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej. W jego opinii należy znaleźć "złoty środek" pomiędzy sprawną obsługą celną a bezpieczeństwem zarówno towarów, które są wwożone, jak i osób, które nie powinny wjechać do UE. W tym kontekście zaapelował do przedsiębiorców o zrozumienie.

My dostrzegamy oczywiście trudności wynikające z naszych procedur. Robimy wszystko, żeby te procedury przybrały postać nieinwazyjną. Większość kontroli w tej chwili odbywa się właśnie tak, bo wykorzystujemy np. urządzenia rentgenowskie bez konieczności fizycznego rozładunku i sprawdzenia zawartości przesyłek - wskazał wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej.

Trwają prace nad obowiązkową awizacją

Mówiąc o najbliższych planach dotyczących obsługi polsko-ukraińskiej granicy, wiceminister finansów zaznaczył, że będzie to elektroniczny obieg danych. Dodał, że początkiem tych zmian jest wprowadzona już cyfrowa granica.

Obecnie pracujemy też nad obowiązkową awizacją na kierunku wywozowym, tak aby kierowcy przyjeżdżali na granicę w określonym czasie. Przyszłością też jest przeniesienie ciężaru z bezpośrednich działań funkcjonariuszy na szersze wykorzystanie chociażby sztucznej inteligencji, np. jeśli chodzi o analizę ryzyka - wymienił.

W jego ocenie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji tzw. procedury inwazyjne będą kierowane tylko tam, gdzie ryzyko i zagrożenie jest potwierdzone przesłankami wynikającymi właśnie z analizy i potwierdzone informacjami pochodzącymi z działań operacyjnych czy analitycznych. Natomiast w przypadku tych 99 proc. przedsiębiorców i podatników wewnątrz kraju nasza praca będzie polegać tylko na pomocy w usprawnieniu obsługi - mówił.

Zapowiedź rozwoju infrastruktury granicznej

Wiceminister finansów zapowiedział również rozwój infrastruktury granicznej, która musi nadążać za współczesnymi wyzwaniami. Przypomniał, że wciąż obowiązują sankcje nałożone na Rosję i Białoruś, które - jak przyznał - nie ułatwiają procesu obsługi granicznej.

Myślę jednak, że nikogo nie muszę przekonywać, że tutaj nie może być kroku w tył. Te sankcje muszą być skutecznie egzekwowane - podkreślił.