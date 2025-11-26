Po szesnastu miesiącach przedłużonej kadencji arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w krakowskiej metropolii nastąpiła długo wyczekiwana zmiana. Nowym metropolitą został kardynał Grzegorz Ryś, duchowny dobrze znany środowisku krakowskiemu, wcześniej związany z archidiecezją jako biskup pomocniczy. "Musimy powiedzieć, że nie jest dobrze w Krakowie. Diecezja jest podzielona, zarówno wśród księży, jak i wśród świeckich" - powiedział Artur Sporniak, publicysta "Tygodnika Powszechnego" w rozmowie z Radiem RMF24.

Kardynał Grzegorz Ryś nowym metropolitą krakowskim / Piotr Polak / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

"Głównym winowajcom jest arcybiskup Jędraszewski"

Zdaniem Sporniaka źródłem tych napięć miały być działania ustępującego metropolity. Głównym winowajcą jest arcybiskup Jędraszewski. Jego zaangażowanie polityczne, jego ostra, nieprzebierająca w słowach krytyka na przykład osób LGBT, to wręcz wypychało ludzi z Kościoła - ocenia publicysta.

Według niego, abp Jędraszewski nie budował też relacji ze środowiskiem duchownych. Nie dopuszczał ludzi do siebie, co tworzyło konflikty i napięcia - stwierdził.

Kard. Ryś odwróci zły trend? Publicysta o nadziejach Kościoła

W ocenie gościa Radia RMF24, nowy metropolita może odwrócić ten trend. Kardynał Grzegorz Ryś przedstawiany jest jako duchowny dialogu, zdolny odbudować jedność w archidiecezji. To przeciwieństwo arcybiskupa Jędraszewskiego. To człowiek, który rozmawia z innymi i słucha uważnie, co mówią. Nawet jeśli się z kimś nie zgadza, bierze to poważnie - mówi Sporniak, przypominając zaangażowanie hierarchy w dialog międzyreligijny i działalność na rzecz relacji z judaizmem.

Podkreśla, że o pozytywnym przyjęciu nowego metropolity zadecyduje też jego krakowskie pochodzenie. On jest stąd. Tu się wychowywał religijnie i prawie wszystkich księży zna - ocenił.

Uroczysty ingres dopiero po świętach?

Choć nominacja kard. Grzegorza Rysia ogłoszona została pod koniec listopada, zdaniem Artura Sporniaka uroczysty ingres najprawdopodobniej odbędzie się dopiero po świętach. Spodziewam się, że tego ingresu nie uda się zorganizować przed świętami.

Krakowski kościół wchodzi więc w nowy rok z dużymi nadziejami. Kościół krakowski jest otwarty na przyszłość - podkreśla publicysta. Zmiana na urzędzie może być impulsem do odbudowy jedności a przede wszystkim zaufania wiernych.