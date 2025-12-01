Po raz pierwszy w historii Wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Nowe przepisy jasno określają, kto może pracować w Wigilię, a kto musi mieć wolne. Zdecydowana większość pracowników będzie mogła cieszyć się wolnym dniem, jednak ustawodawca przewidział szereg wyjątków.

Zakaz handlu w Wigilię nie obejmie wszystkich placówek (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy, ale są wyjątki.

Pracownicy, którzy będą musieli pracować w Wigilię, otrzymają inny dzień wolny.

W Wigilię obowiązuje całkowity zakaz handlu w sklepach stacjonarnych oraz zakaz powierzania pracy osobom zatrudnionym w handlu, także na umowach cywilnoprawnych.

Zakaz nie dotyczy stacji benzynowych, aptek, kwiaciarni, placówek pocztowych, zakładów pogrzebowych, piekarni i cukierni - te placówki będą otwarte 24 grudnia.

Najważniejsze informacje znajdziesz na rmf24.pl .

Praca 24 grudnia będzie dozwolona tylko w niektórych branżach - chodzi m.in. o służby ratownicze, transport, komunikację, zakłady pracujące w systemie zmianowym, ochronę mienia, rolnictwo, usługi społeczne i zdrowotne, a także branże związane z gastronomią, hotelarstwem, kulturą, turystyką i wypoczynkiem.

W przypadku konieczności pracy w Wigilię, pracodawca będzie zobowiązany udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, najczęściej do 31 grudnia.

Szczególne regulacje dotyczą handlu. W Wigilię obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz powierzania pracy osobom zatrudnionym w handlu - także na podstawie umów cywilnoprawnych.

Które sklepy będą otwarte w Wigilię?

Zakaz handlu w Wigilię nie obejmie wszystkich placówek. Otwarte pozostaną m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, placówki pocztowe, zakłady pogrzebowe, piekarnie i cukiernie. To właśnie tam będzie można zrobić ostatnie zakupy przed świętami.

Pracodawcy, którzy złamią nowe przepisy, muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi. Grzywny za powierzenie pracy w handlu 24 grudnia mogą wynosić od 1 000 do nawet 100 tys. zł, w zależności od skali naruszenia i liczby zatrudnionych osób. W przypadku innych naruszeń prawa pracy, kary wynoszą od 1 000 do 30 tys. zł.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy sklep prowadzi sam właściciel, ewentualnie z pomocą najbliższej rodziny, która nie jest zatrudniona na stałe. Wtedy handel w Wigilię będzie dozwolony.

Wigilia wolna, ale... więcej pracy przed świętami

Zgodnie z nową ustawą, 24 grudnia stanie się oficjalnie dniem wolnym od pracy. W zamian jednak sklepy będą otwarte w trzy niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia - 7, 14, 21 grudnia. Do tej pory były to tylko dwie niedziele handlowe. To kompromis, który ma zrekompensować handlowcom utratę jednego dnia sprzedaży tuż przed świętami.