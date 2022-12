Na terenie Miasteczka Studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstanie wioska dla sportowców biorących udział w III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Uczelnia i spółka organizująca wydarzenia podpisały umowę w tej sprawie.

Podpisanie umowy dotyczącej miasteczka dla zawodników / Art Service 2 / PAP

Igrzyska rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca 2023. Przez dwanaście dni najlepsi będą walczyć o medale, ale także o olimpijskie kwalifikacje w 19 dyscyplinach. Część zawodów będzie mieć rangę mistrzostw Europy. Do Polski ma przyjechać ok. 7 tys. sportowców.

Dla tych, którzy będą rywalizować w Krakowie i najbliższych okolicach przygotowana zostanie wioska zawodnicza na Miasteczku Studenckim. Na początku przyszłego roku ma być podpisana jeszcze jedna umowa doprecyzowująca całość tego przedsięwzięcia.

Miasteczko Studenckie AGH w Krakowie jest właściwie jedynym dostępnym obiektem, które spełnia wymagania niezbędne do sprawnego przeprowadzenia tak dużego wydarzenia jakim są Igrzyska Europejskie, w tym do zlokalizowania wioski zawodniczej. Udostępniamy naszą infrastrukturę mając jednak na względzie to, że końcówka roku akademickiego w drugim semestrze ulegnie zmianie. Reorganizacja dotyczyć będzie zajęć, praktyk i oczywiście samego zakwaterowania studentów. Jesteśmy jednak pewni, że nasze obiekty spełnią swoje zadania i przysłużą się do organizacji tego ważnego dla Polski i Krakowa wydarzenia - podkreśla prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

Wiceprezes zarządu spółki Igrzyska Europejskie 2023 Michał Langer podkreśla, że na współpracy skorzystają obie strony, ponieważ dzięki inwestycjom, nie tylko sportowcy, ale i studenci Akademii Górniczo-Hutniczej będą mogli korzystać z odnowionej infrastruktury. Jako organizatorzy Igrzysk Europejskich cieszymy się, że wioska zawodniczka będzie umiejscowiona praktycznie w centrum Krakowa, blisko zabytkowego rynku, ale i Błoń, jednej z wizytówek miasta - mówił Langer.

Większość zawodników przyjedzie do Krakowa przed ceremonią otwarcia, która odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, dlatego wioska zawodnicza na AGH musi być gotowa znacznie wcześniej.

Akademia Górniczo-Hutnicza to już druga po Akademii Wychowania Fizycznego krakowska uczelnia, która podpisała umowę z Igrzyskami Europejskimi.