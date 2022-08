Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego 37–latka ze Szczecina, który miał pod opieką 5-letnią córkę. Przebywali w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Zatorze. Mężczyzna miał w organizmie 2,8 promila alkoholu – podała w poniedziałek oświęcimska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Przestępstwo wyszło na jaw dzięki prawidłowej reakcji pracowników ośrodka, w którym mężczyzna zarezerwował kilkudniowy pobyt - powiedziała rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Sytuacja wydarzyła się w ubiegłym tygodniu. Policjanci dowiedzieli się o pijanym mężczyźnie od pracowników ośrodka, który widząc wszystko wezwali pomoc. Badanie stanu trzeźwości wykazało 2,8 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do komisariatu. Opiekę nad jego 5-letnią córką przejęła rodzina - podała rzecznik.

Małgorzata Jurecka poinformowała, że wobec ojca wszczęte zostało postępowanie. Zdaniem policjantki, mógł on popełnić przestępstwo narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia małoletniego dziecka, nad którym miał obowiązek opieki. Grozi za to kara do 5 lat więzienia - oznajmiła.

Materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który dokładnie sprawdzi sytuację dziecka.

Apelujemy o reagowanie na przypadki przemocy lub zaniedbania wobec dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. W przypadku podejrzenia, że taka osoba doznaje krzywdy lub jest zaniedbywana wystarczy powiadomić odpowiednie służby. Są to przede wszystkim pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy sądowi oraz dzielnicowi. W pilnych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112 - wskazała Małgorzata Jurecka.