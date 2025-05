Ponad 30 uczniów i opiekunów ze szkoły podstawowej w Stargardzie, przebywających na zielonej szkole w Krakowie, doznało objawów zatrucia pokarmowego. Do zdarzenia doszło w hostelu na krakowskiej Krowodrzy, gdzie grupa była zakwaterowana. Sprawą zajmują się służby sanitarne i prokuratura.

Masowe zatrucie na zielonej szkole w Krakowie - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Objawy zatrucia po posiłku z cateringu

Do zbiorowego zatrucia doszło w czwartek, 22 maja, w jednym z hosteli przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Jak informuje policja, objawy typowe dla zatrucia pokarmowego pojawiły się u części osób z około 60-osobowej grupy uczestników zielonej szkoły. Wśród poszkodowanych znaleźli się zarówno nastoletni uczniowie, jak i opiekunowie.

Poprzedniego wieczoru wszyscy spożywali posiłek dostarczony przez zewnętrzną firmę cateringową. Na miejsce udali się policjanci, a także wezwane pogotowie. Osobom z objawami zatrucia została udzielona pomoc doraźna. Żadne z dzieci nie zostało zabrane do szpitala - przekazała Anna Wolak-Gromala z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, cytowana przez "Dziennik Polski".

Służby w akcji, sanepid prowadzi kontrolę

O zdarzeniu natychmiast poinformowano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, sanepid oraz prokuraturę. Na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego.

"Po przebadaniu nie stwierdzono stanu zagrażającego życiu, 9 uczniów skierowano na konsultacje lekarskie do Szpitala im. Narutowicza w Krakowie (zostały tam przetransportowane autobusem). Dyspozytor ratownictwa medycznego powiadomił o sytuacji PSSE w Krakowie. Z ustaleń przekazanych przez sanepid do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że do zatrucia doszło wśród uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Stargardzie, którzy przebywają tam od 19 maja 2025 r. Łączna liczba uczestników wycieczki to 55 uczniów oraz 4 opiekunów. Objawy stwierdzono u 34 osób (32 uczniów, 2 opiekunów). Ponadto objawy wystąpiły u 10 pozostałych gości, którzy byli zakwaterowani w obiekcie" - napisano w komunikacie wojewody małopolskiego.

Obiekt objęto nadzorem sanitarnym, a uczestnicy oraz pracownicy hostelu zostali skierowani na badania wirusologiczne i bakteriologiczne.

Kolejne interwencje i badania

W godzinach popołudniowych służby medyczne ponownie interweniowały po zgłoszeniu od rodzica jednego z uczniów. "Na miejscu przebadano 4 uczniów, jedno z dzieci zostało zabrane na SOR Szpitala im. Narutowicza" - poinformowały służby.

Trwa wyjaśnianie sytuacji i kontrole, które mają ustalić źródło zatrucia oraz zapobiec podobnym incydentom w przyszłości - przekazały władze wojewódzkie.