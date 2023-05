Atrakcje – zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych fanów aktywności na świeżym powietrzu - przygotowano w ramach Małopolska MTB Tour 2023. Impreza odbędzie się w Trzebini 20 i 21 maja.

Małopolska MTB Tour / Materiały prasowe

"Nie trzeba być fanem rowerów, aby pojawić się na Małopolska MTB Tour 2023, jednak to właśnie miłośnicy spędzania czasu na dwóch kółkach mogą liczyć na największą liczbę atrakcji. Wydarzenie odbędzie się na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton w Trzebini, miejscu nazywanym sercem Trzebini. Popularny akwen powstał na terenie dawnego kamieniołomu, to świetne miejsce do spacerów i złapania oddechu. Idealnie sprawdza się również jako baza do wszelkiego rodzaju aktywności. Małopolska MTB Tour 2023 to kolejna z inicjatyw pokazujących rowerowy potencjał Małopolski, regionu który od lat stawia na tę formę aktywności" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Serdecznie zapraszam na Małopolska MTB Tour wszystkich miłośników aktywności na świeżym powietrzu. To dwa dni pełne sportowego ducha rywalizacji i niezliczonych atrakcji - zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych uczestników. Wydarzenie to kolejna z inicjatyw pokazujących rowerowy i turystyczny potencjał Małopolski. Warto wspomnieć, że odbywa się ono dokładnie miesiąc przed wielkim sportowym świętem: Igrzyskami Europejskimi - mówi Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Pierwszego dnia zaplanowano wyścigi rowerowe dla dzieci. Najmłodsi będą podzieleni na kategorie wiekowe, a trasy i dystanse zostaną dopasowane do ich umiejętności i możliwości. Nie ma dolnej granicy wieku, można wystartować na rowerku biegowym, na rowerze z kółkami do nauki jazdy, czy też na całkiem poważnym sprzęcie, do czego organizatorzy zachęcają starszych uczestników.

Przygotowano do tego mnóstwo atrakcji w miasteczku plenerowym. Odbędą się konkursy z nagrodami oraz zabawy z animatorami. Wisienką na torcie będzie koncert zespołu ENEJ, który rozpocznie się 20 maja o g. 17.30.

21 maja odbędzie się maraton MTB na trzech dystansach. To propozycja dla tych, którzy kochają jazdę w terenie. Przygotowano trzy dystanse:

GIGA (coś dla dobrze wytrenowanych fanów rowerów),

MEGA (propozycja dla ambitnych amatorów),

FAMILY (rodzinna zabawa dla każdego).

Na uczestników maratonu MTB poza oznakowanymi i zabezpieczonymi trasami, będą czekały koszulki, pamiątkowe medale oraz wiele innych niespodzianek!



Małopolska dba o dobrą infrastrukturę rowerową, ale też sportowe emocje. Tego typu wydarzenia to doskonała okazja do poznania pięknych tras i szlaków rowerowych Małopolski, cieszenia się wspaniałymi krajobrazami i dobrej zabawy w gronie rodziny i przyjaciół. Warto przyjechać do nas na dłużej! Zapraszamy! - zachęca Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Utworzone przy okazji wydarzenia miasteczko może odwiedzić każdy. Aby wziąć udział w rowerowej rywalizacji, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Ta możliwa jest TUTAJ do 21 maja lub wyczerpania miejsc.