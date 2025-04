Agnieszka Smoczyńska - reżyserka takich filmów jak "Córki dancingu", Fuga" czy "Silent Twins" - będzie przewodniczącą międzynarodowego Jury Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi” na festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Tegoroczna edycja imprezy wystartuje w Krakowie już 25 kwietnia. Sprzedaż biletów już trwa.

Agnieszka Smoczyńska / Tomasz Gzell / PAP

Agnieszka Smoczyńska pokieruje jury oceniającym filmy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" na festiwalu Mastercard OFF CAMERA.

Ruszyła już sprzedaż biletów na pokazy w ramach krakowskiego święta kina niezależnego.

Tegoroczna edycja festiwalu Mastercard OFF CAMERA startuje już 25 kwietnia.

Agnieszka Smoczyńska jest laureatką licznych nagród. Za "Silent Twins" dostała Złote Lwy na Festiwalu w Gdyni. Dwa jej filmy, "Fuga" i "Silent Twins", prezentowane były na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Wideo youtube

Ostatnio Agnieszka Smoczyńska debiutowała na deskach Opery Narodowej, reżyserując "Simona Boccanegrę" Verdiego. Przeniosła XIV-wieczną historię w przyszłość, do postapokaliptycznego świata dotkniętego katastrofą klimatyczną.

Wideo youtube

Specjalny pokaz "Córek dancingu"

Widzowie 18. Mastercard OFF CAMERA będą mogli obejrzeć "Córki dancingu" na dużym ekranie podczas pokazu specjalnego w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Weźmie w nim udział reżyserka i zaproszeni twórcy filmu.

Wideo youtube

Możesz już kupić bilety na festiwalowe pokazy!

Festiwal Mastercard OFF CAMERA 2025 startuje już 25 kwietnia 2025. Potrwa do 4 maja. 3 maja, w sobotę, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się Gala Zamknięcia, w czasie której poznamy laureatów we wszystkich konkursach. Warto wspomnieć, że ich pula nagród to ponad 300 000 zł.