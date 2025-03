Filmy mają twarz aktorek oraz aktorów w nich grających, dlatego Mastercard OFF CAMERA nie zapomina o nich i przyznaje również nominacje w kategoriach aktorskich. Nagrody w kategoriach Najlepsza Aktorka, Najlepszy Aktor oraz Mastercard Rising Star w wysokości 10.000 zł każda przyzna Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych za role w filmach nominowanych w tym konkursie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Materiały promocyjne

Ponadto od 2023 roku Mastercard OFF CAMERA przyznaje nagrodę FEMALE VOICE - nagrodę dla kobiet, które w szczególny sposób wsparły lub współtworzyły jeden z tegorocznych projektów. To wyróżnienie ma na celu wspieranie kobiet w realizowaniu ich artystycznych projektów i zawodowych planów w mocno zmaskulinizowanym świecie kina. Jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Wartość nagrody to aż 50.000 zł i jej sponsorami są Bank BNP Paribas i Mastercard.

Oto nominowani!

NAJLEPSZA AKTORKA:

- Sandra Drzymalska, "Simona Kossak",

- Agnieszka Dulęba - Kasza, "Sezony",

- Nel Kaczmarek, "Lany poniedziałek", "Utrata równowagi",

- Michalina Olszańska, "Kulej. Dwie strony medalu",

- Maja Pankiewicz, "Innego końca nie będzie".

NAJLEPSZY AKTOR:

- Jan Englert, "Skrzyżowanie",

- Ignacy Liss, "Światłoczuła",

- Michał Sikorski, "Życie dla początkujących",

- Łukasz Simlat, "Sezony",

- Tomasz Włosok, "Kulej. Dwie strony medalu".

FEMALE VOICE AWARD:

/ Materiały prasowe

- Maria Leźnicka, producentka, "Sezony",

- Monika Majorek, reżyserka, scenarzystka - "Innego końca nie będzie",

- Dominika Montean-Pańków, reżyserka, scenarzystka - "Skrzyżowanie",

- Justyna Mytnik, reżyserka, scenarzystka - "Lany Poniedziałek",

- Katarzyna Warnke, scenarzystka, aktorka - "Rzeczy niezbędne".

MASTERCARD RISING STAR, czyli nagroda w wysokości 10.000 zł za najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym:

- Matylda Giegżno, "Światłoczuła",

- Magdalena Maścianica, "Życie dla początkujących",

- Julia Polaczek, "Lany poniedziałek".

Laureatki i laureatów poznamy podczas Gali Zamknięcia 18. edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 3 maja 2025 roku. Festiwal potrwa od 25 kwietnia do 4 maja. W programie blisko 200 projekcji filmów z całego świata.