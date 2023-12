Laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przeszły pierwszy generalny remont od ponad 60 lat, kiedy zostały oddane do użytkowania. Wartość prac, które trwały pół roku, to 5,5 mln zł. Środki na inwestycję pochodziły z funduszy unijnych.

Nowe laboratorium krakowskiego sanepidu / Łukasz Gągulski / PAP

To pierwszy kapitalny remont od 1961 r., kiedy laboratoria zostały oddane do użytkowania. To bardzo ważna inwestycja, ponieważ są to jedyne laboratoria sanitarno-epidemiologiczne wykonujące badania dla całego województwa, dla 19 stacji powiatowych - powiedział w poniedziałek PAP Jarosław Foremny, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Krakowie.

Remont trwał niespełna pół roku, objął 1,5 tys. m kw. powierzchni laboratoryjnej przy ul. Prądnickiej. W pomieszczeniach prowadzone są badania m.in. mikrobiologiczne, żywności, wody. Na czas remontu laboranci nie przerwali pracy. Pozostałe ok. 500 mkw. zostało odnowione wcześniej, by efektywnie pracować w czasie pandemii.

Oficjalnie otwarte w poniedziałek laboratoria są gotowe na zlecenia komercyjne, wcześniej nie miały takiej oferty.

W ramach remontu odnowione zostały m.in. ściany, podłogi, instalacje elektryczna oraz wentylacja. Rozbudowano magazyn szczepionek. Zakupiono nowe meble. Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów jest celem placówki na najbliższe dwa lata.

Wartość remontu to 5,5 mln zł, środki pochodziły z funduszy unijnych (program REACT-EU) z których Ministerstwo Zdrowia realizowało projekt "Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze prowadzonej działalności przeciwepidemicznej".