Już dziś mamy poznać nazwisko nowego metropolity krakowskiego, który zastąpi abp. Marka Jędraszewskiego. Według nieoficjalnych doniesień, może nim zostać kard. Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, który wróciłby do Krakowa.

Abp Marek Jędraszewski / Jan Graczyński / East News

Przecieki na ten temat pojawiają się od kilkunastu dni i wskazują niezmiennie kardynała Grzegorza Rysia, a docierające do nas informacje z różnych kurii zdają się potwierdzać te nieoficjalne wiadomości - informuje w RMF FM Tomasz Terlikowski.

Jak udało nam się ustalić, zarówno do kurii krakowskiej, jak i do kurii łódzkiej zwołano dziś na godzinę 12 wszystkich biskupów.

Łącząc kropki, można więc powiedzieć, że coś istotnego dla tych dwóch diecezji wydarzy się o tej samej porze, tego samego dnia - komentuje Tomasz Terlikowski.

Odejście arcybiskupa Jędraszewskiego spodziewane jest od lipca ubiegłego roku, kiedy osiągnął on wiek emerytalny. Kardynał Ryś nie jest w wieku emerytalnym. Jeśli więc zwołuje księży, to z jakiegoś innego powodu? Czy zbieżność godzin może być przypadkowa?

Czy to oznacza, że znamy już nowego metropolitę krakowskiego i że będzie nim kardynał Grzegorz Ryś? Pewność będziemy mieć po godzinie 12.