RMF24

Około 250 świadków przesłuchano w śledztwie w sprawie zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, do którego doszło 7 listopada. Prokuratura czeka m.in. na wyniki badań toksykologicznych sprawcy i na opinie o użytej przez niego broni i amunicji. Śledczy sprawdzają także, czy napastnik działał sam, czy był przez kogoś inspirowany. Weryfikowany jest m.in. możliwy wątek zagraniczny.

Oczekujemy na wyniki sekcji zwłok i dodatkowych badań zarówno sprawcy, jak i ofiar zamachu. Zlecone zostały specjalistyczne opinie dotyczące broni i amunicji użytej przez sprawcę, a także badania toksykologiczne – przekazał w czwartek prok. Eryk Stasielak naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Jak wyjaśnił, podczas badań pobrano dodatkowy materiał biologiczny. Będzie on przedmiotem analiz biegłych z zakresu medycyny sądowej i toksykologii. Śledczy chcą ustalić m.in., czy sprawca w chwili ataku był pod wpływem środków odurzających. Wyniki badań toksykologicznych powinny być znane za około dwa-trzy tygodnie.

Badania są złożone. Trzeba wziąć pod uwagę, że wykonano już skomplikowane sekcje zwłok i teraz biegli muszą na tej podstawie wydać opinię – zaznaczył prokurator.

Śledczy nie przesądzają o motywach działania napastnika

Podkreślił, że prokuratura na razie nie chce przesądzać o motywach działania 24-latka z Ostrowca Świętokrzyskiego. Śledczy dysponują już obszernym materiałem dowodowym, ale nie został on w całości przeanalizowany.

Mamy już sporo materiału dowodowego na ten temat, ale to nie jest wszystko. Nie chcę wyrywać z kontekstu pewnych informacji. Gdy zbierzemy całość, będzie można wyprowadzić jakieś konkluzje – powiedział.

Czy ktoś inspirował sprawcę? Podżegał do zbrodni?

Prokuratura bada również, czy ktoś mógł inspirować sprawcę, namawiać go lub podżegać do popełnienia zbrodni.

Wszelkie wersje dotyczące tego, czy ktoś go inspirował, namawiał lub podżegał, są brane pod uwagę. Badany jest również wątek zagraniczny – przekazał naczelnik małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Otworzył ogień na Rynku Głównym

Do ataku doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawca zmarł w szpitalu. W jego rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców i siostry.

Według dotychczasowych ustaleń śledczych napastnik oddał w centrum Krakowa ponad sto strzałów. Miał pozwolenie na 10 sztuk broni palnej, jednak zarejestrowane na niego były dwie. Prokuratura bada również okoliczności uzyskania przez niego pozwolenia na broń.