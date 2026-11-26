RMF24

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Już od 30 listopada (poniedziałek) Mały Rynek w Krakowie ponownie zamieni się w tętniące życiem centrum świątecznych spotkań. Na odwiedzających czekają 64 stoiska z rękodziełem, koncerty kolęd, rodzinne warsztaty i wyjątkowe iluminacje. Wstęp na kiermasz świąteczny jest bezpłatny, a mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na specjalne rabaty.

Już 30 listopada na Małym Rynku rusza kiermasz bożonarodzeniowy. W drewnianych chatach i kramach pojawią się ręcznie zdobione bombki, krakowskie szopki, ceramika, szkło, wyroby z drewna, biżuteria, koronki, świece oraz autorska grafika. Nie zabraknie także świątecznych przysmaków, wypieków i gorących napojów.

Wyjątkowa atmosfera i świąteczne iluminacje

Tegoroczny kiermasz zachwyci nie tylko bogactwem oferty, ale także wyjątkową oprawą wizualną. Stylizowane wieże Kościoła Mariackiego, geometryczne ornamenty oraz głęboka czerwień i zieleń podkreślą krakowski charakter wydarzenia.

Wśród atrakcji znajdzie się ponad dziesięciometrowa choinka, rozświetlona bombka z siedziskiem oraz złota rama z kokardą i świątecznymi życzeniami – idealne miejsca na pamiątkowe zdjęcia.

Rabaty dla mieszkańców

Specjalnie dla posiadaczy Karty Krakowskiej przygotowano 40-procentowy rabat na ofertę gastronomiczno-spożywczą, obejmującą potrawy, wypieki, produkty regionalne i napoje bezalkoholowe.

Szczególne miejsce podczas tegorocznej edycji zajmie szopkarstwo krakowskie, które w 2018 roku zostało wpisane na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Na stoiskach będzie można spotkać zarówno doświadczonych, jak i najmłodszych twórców, porozmawiać z nimi i zakupić wyjątkowe szopki.

W programie kiermaszu przewidziano koncerty kolęd i pastorałek, pokazy pracy rzemieślników oraz rodzinne warsztaty związane z rękodziełem i bożonarodzeniowymi zwyczajami. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Godziny otwarcia

Kiermasz będzie czynny od niedzieli do czwartku w godzinach 10:00–22:00, a w piątki i soboty do 23:00. Część stoisk może kończyć pracę wcześniej, jednak nie przed 20:00. W Wigilię, pierwszy dzień świąt oraz Nowy Rok godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

Nieco wcześniej, bo już w piątek rusza jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym.