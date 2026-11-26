Już 30 listopada na Małym Rynku rusza kiermasz bożonarodzeniowy. W drewnianych chatach i kramach pojawią się ręcznie zdobione bombki, krakowskie szopki, ceramika, szkło, wyroby z drewna, biżuteria, koronki, świece oraz autorska grafika. Nie zabraknie także świątecznych przysmaków, wypieków i gorących napojów.
Wyjątkowa atmosfera i świąteczne iluminacje
Tegoroczny kiermasz zachwyci nie tylko bogactwem oferty, ale także wyjątkową oprawą wizualną. Stylizowane wieże Kościoła Mariackiego, geometryczne ornamenty oraz głęboka czerwień i zieleń podkreślą krakowski charakter wydarzenia.
Wśród atrakcji znajdzie się ponad dziesięciometrowa choinka, rozświetlona bombka z siedziskiem oraz złota rama z kokardą i świątecznymi życzeniami – idealne miejsca na pamiątkowe zdjęcia.
Rabaty dla mieszkańców
Specjalnie dla posiadaczy Karty Krakowskiej przygotowano 40-procentowy rabat na ofertę gastronomiczno-spożywczą, obejmującą potrawy, wypieki, produkty regionalne i napoje bezalkoholowe.
Szczególne miejsce podczas tegorocznej edycji zajmie szopkarstwo krakowskie, które w 2018 roku zostało wpisane na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Na stoiskach będzie można spotkać zarówno doświadczonych, jak i najmłodszych twórców, porozmawiać z nimi i zakupić wyjątkowe szopki.
W programie kiermaszu przewidziano koncerty kolęd i pastorałek, pokazy pracy rzemieślników oraz rodzinne warsztaty związane z rękodziełem i bożonarodzeniowymi zwyczajami. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
Godziny otwarcia
Kiermasz będzie czynny od niedzieli do czwartku w godzinach 10:00–22:00, a w piątki i soboty do 23:00. Część stoisk może kończyć pracę wcześniej, jednak nie przed 20:00. W Wigilię, pierwszy dzień świąt oraz Nowy Rok godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
Nieco wcześniej, bo już w piątek rusza jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym.