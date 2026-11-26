RMF24

Brytyjczycy wykupują ze sklepów płatki owsiane i produkty, które pomagają dłużej czuć się sytym. Wszystko za sprawą nowego trendu w mediach społecznościowych, który zyskał miano „naturalnego Ozempiku” lub „oatzempicu”. Jak wynika z najnowszego raportu sieci supermarketów Waitrose, sprzedaż szkockich płatków owsianych wzrosła w tym roku aż o 124 procent. Brytyjczycy coraz częściej sięgają po owsiankę i inne produkty bogate w błonnik, traktując je jako naturalną alternatywę dla popularnych leków wspomagających odchudzanie.

Moda na „oatzempic” napędzana jest przez media społecznościowe, gdzie promowane są produkty takie jak rośliny strączkowe, nasiona, orzechy czy ryby w puszce. To nie tylko alternatywa dla leków, ale także sposób na zdrowszą, zbilansowaną dietę. Coraz popularniejsze staje się także tzw. „fibre-maths”, czyli dodawanie do codziennych posiłków składników bogatych w błonnik – od nasion po chrupiące dodatki do sałatek.

„Nie tylko chwilowa ciekawostka z TikToka”

Według badań aż 64 procent ankietowanych klientów Waitrose świadomie wybiera produkty takie jak płatki owsiane, by dłużej zachować uczucie sytości.

Eksperci podkreślają, że moda na „naturalny Ozempic” to nie tylko chwilowa ciekawostka z TikToka, ale realna zmiana w podejściu do codziennego odżywiania. Klienci coraz częściej wybierają mniejsze porcje, produkty bogate w składniki odżywcze i żywność, która zapewnia uczucie sytości na dłużej.

Leki na odchudzanie wpływają na cały rynek

Z raportu Worldpanel by Numerator wynika, że w sierpniu 2026 roku w Wielkiej Brytanii około 2,6 miliona dorosłych korzystało z leków wspomagających odchudzanie, takich jak Ozempic czy Mounjaro. Co ciekawe, osoby przyjmujące te preparaty mają wpływ na zakupy całych rodzin – aż 88 procent z nich zmieniło swoje nawyki zakupowe, częściej wybierając produkty białkowe, ryby, a także ograniczając spożycie alkoholu. W efekcie zmienia się nie tylko zawartość koszyków zakupowych, ale i codzienne menu Brytyjczyków.

Owsianka już nie tylko na słodko

Nowa moda na owsiankę to nie tylko klasyczne połączenie z owocami czy masłem orzechowym. Brytyjczycy coraz chętniej eksperymentują z wytrawnymi wersjami tego śniadania – na talerzach pojawiają się dodatki takie jak miso, olej chili, bulion kostny czy pieczone warzywa. Takie połączenia pozwalają ograniczyć ilość cukru w diecie i jeszcze skuteczniej walczyć z uczuciem głodu.