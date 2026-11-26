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Prezydent USA Donald Trump poinformował, że podczas niedawnego spotkania w Chinach rozmawiał z Władimirem Putinem o zakończeniu rosyjskiej agresji militarnej wymierzonej w europejskie terytoria. Wyraził też nadzieję na szybkie porozumienie między Rosją a Ukrainą.

Donald Trump i Władimir Putin na szczycie APEC w Chinach (fot. The Kremlin Moscow/Imago Stock and People)

Donald Trump i Władimir Putin na szczycie APEC w Chinach (fot. The Kremlin Moscow/Imago Stock and People) / East News

Donald Trump napisał w czwartek w serwisie Truth Social, że poświęcił wiele czasu na rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem podczas spotkania w Chinach.

„Chciałbym, aby prezydent Putin wycofał się ze wszelkiej agresji militarnej wymierzonej w terytoria w Europie” – przekazał amerykański prezydent, chociaż nie jest do końca jasne, czy miał na myśli aktualną inwazję Rosji na Ukrainę, czy coś innego. W ostatnim czasie doszło do serii prowokacji militarnych na terytoria krajów NATO, w tym do upadku rakiet na terenie Polski.

Trump ocenił jednak, że osiągnięcie porozumienia między Rosją i Ukrainą jest „bardzo realną możliwością”. Podkreślił, że w wojnie każdego miesiąca giną tysiące ludzi.

Rozmowa z sekretarzem generalnym NATO

W środę wieczorem Trump spotkał się w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Prezydent USA poinformował go o rozmowach z Putinem w Shenzhen.

We wspólnym komunikacie po spotkaniu wskazano, że głównymi tematami rozmów były wojna w Ukrainie oraz konflikt z Iranem.

Trump i Rutte zaznaczyli, że Rosja powinna unikać działań, które mogłyby – celowo lub przypadkowo – rozszerzyć konflikt. Podkreślili również znaczenie jak najszybszego pokojowego rozwiązania wojny.

Rozmawiano także o zwiększaniu wydatków na obronność i inwestycjach w przemysł zbrojeniowy w państwach NATO.

W rozmowie z telewizją Fox News Mark Rutte przekonywał, że Donald Trump od początku swojej prezydentury sprawdza, czy Władimir Putin jest gotowy do współpracy na rzecz zakończenia wojny.

Czy jest gotów współpracować? Czy jest gotów doprowadzić do zakończenia tej straszliwej wojny? – mówił szef NATO.

Rutte ocenił, że konieczne jest jednoczesne wywieranie maksymalnej presji na Rosję i zapewnianie Ukrainie niezbędnego wsparcia.

Brak reakcji Waszyngtonu na incydenty nad Polską

Do rozmów Trumpa z Ruttem doszło po dwukrotnym – w ostatnich dniach – naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Jak dotąd administracja USA nie odniosła się publicznie do tych incydentów.

Do tej znaczącej ciszy po drugiej stronie Atlantyku odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie jest to pierwszy raz. Te informacje (o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej) są przekazywane do Pentagonu. Po raz kolejny nie ma takiej reakcji, jakiej byśmy oczekiwali - powiedział wicepremier.