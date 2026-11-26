Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Błaszczyk, do zdarzenia doszło podczas rutynowego odbioru odpadów. Samochód firmy zajmującej się wywozem śmieci wyposażony był w specjalistyczne urządzenie do wykrywania materiałów radioaktywnych.
Na miejsce przyjechał samochód do zbierania odpadów i w tym samochodzie uruchomione zostało takie urządzenie do detekcji takich materiałów, ono ostrzegło załogę, że mamy do czynienia z materiałami tego typu - powiedział Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie.
Strefa bezpieczeństwa i działania służb
Po potwierdzeniu obecności promieniotwórczego materiału, strażacy natychmiast wyznaczyli strefę bezpieczeństwa w promieniu kilkudziesięciu metrów wokół kontenera. Obecnie trwa szczegółowa analiza sytuacji oraz zabezpieczanie niebezpiecznego odpadu.
Nie ma decyzji o ewakuacji szpitala.
Na miejsce przyjechał też sanepid.