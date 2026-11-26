RMF24

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W Szpitalu Rydygiera w Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. W jednym z kontenerów na odpady wykryto promieniotwórczy materiał. Na miejscu natychmiast pojawiły się odpowiednie służby, które zabezpieczyły teren. Nie podjęto decyzji o ewakuacji placówki.

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Błaszczyk, do zdarzenia doszło podczas rutynowego odbioru odpadów. Samochód firmy zajmującej się wywozem śmieci wyposażony był w specjalistyczne urządzenie do wykrywania materiałów radioaktywnych.

Na miejsce przyjechał samochód do zbierania odpadów i w tym samochodzie uruchomione zostało takie urządzenie do detekcji takich materiałów, ono ostrzegło załogę, że mamy do czynienia z materiałami tego typu - powiedział Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie.

Strefa bezpieczeństwa i działania służb

Po potwierdzeniu obecności promieniotwórczego materiału, strażacy natychmiast wyznaczyli strefę bezpieczeństwa w promieniu kilkudziesięciu metrów wokół kontenera. Obecnie trwa szczegółowa analiza sytuacji oraz zabezpieczanie niebezpiecznego odpadu.

Nie ma decyzji o ewakuacji szpitala.

Na miejsce przyjechał też sanepid.