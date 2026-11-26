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Zatrzymali się, by kupić jedzenie. To był błąd

Rebecca Taylor została w środę rano przewieziona przez funkcjonariuszy do gabinetu, gdzie miała zaplanowaną wizytę u lekarza. Po wizycie nadzorujący kobietę przedstawiciele służb zatrzymali się w Albuquerque, by kupić jedzenie. To właśnie ten moment nieuwagi wykorzystała kobieta - 26-latka przejęła kierownicę samochodu Dodge Journey i odjechała. Według lokalnych mediów w samochodzie znajdowała się jeszcze inna osadzona, która zdołała opuścić pojazd tuż po rozpoczęciu ucieczki.

Akcja służb trwa

Departament Więziennictwa stanu Nowy Meksyk poinformował, że pojazd oraz więzienny kombinezon kobiety zostały później odnalezione, jednak Taylor nadal pozostaje na wolności. 26-latka odsiaduje wyrok za wielokrotne kradzieże i włamania.

Departament więziennictwa potwierdził, że w akcję poszukiwawczą zaangażowane są liczne służby. Zaapelowano do mieszkańców, by pod żadnym pozorem nie zbliżali się do Rebecci Taylor, jeśli ją zauważą i natychmiast kontaktowali się z policją.

Gazeta „Albuquerque Journal” podała, że Taylor jest obecnie w drugim trymestrze ciąży. Z tego powodu nie została skrępowana podczas transportu – powiedziała rzeczniczka departamentu Brittany Roembach.

Wprowadzono specjalne środki kontroli

Po ucieczce Taylor wszystkie zakłady karne w Nowym Meksyku zostały natychmiast zamknięte. Ten nadzwyczajny środek bezpieczeństwa został zniesiony w czwartek o godzinie 6:00 rano, jednak więzienie, z którego uciekła Taylor, pozostaje w trybie „ograniczonego ruchu”. Oznacza to, że do placówki nie są wpuszczani odwiedzający, a nadzór nad osadzonymi został znacząco zaostrzony.