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Państwa strefy euro wybrały swojego kandydata na prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Pablo Hernandez de Cos to doświadczony finansista, który jeszcze niedawno alarmował, że wysokie wyceny spółek sztucznej inteligencji mogą zachwiać stabilnością światowych rynków. Dotychczasowa prezeska EBC, Francuzka Christine Lagarde, zapowiedziała ustąpienie ze stanowiska 7 lutego 2027 r.

Kim jest kandydat strefy euro?

Zdaniem dziennika „La Vanguardia” de Cos jest uważany za „centrystę o nieznacznie gołębim nastawieniu”.

Jego sześcioletnia kadencja jako gubernatora Banku Hiszpanii, którą rozpoczął w 2018 r., przypadła na burzliwy okres: pandemię Covid-19, bezprecedensowe działania stymulacyjne banków centralnych, gwałtowny wzrost inflacji po rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz cykl podwyżek stóp procentowych w strefie euro.

55-latek ukończył prawo, ma też doktorat z ekonomii madryckiego Uniwersytetu Compultense. Posiada bogate doświadczenie w analizie danych oraz współpracy międzynarodowej.

Bank Hiszpanii zatrudnił go zaraz po studiach jako ekonomistę-analityka. Niemal dwie dekady później objął tam stanowisko dyrektora generalnego ds. gospodarki, statystyki i badań.

Hiszpański dziennik „El Confidencial” ocenił, że de Cos łączy doświadczenie zdobyte w krajowym banku centralnym, udział w europejskich procesach decyzyjnych dotyczących polityki pieniężnej oraz praktykę w zakresie międzynarodowej współpracy finansowej.

Komentatorzy zwracają uwagę, że choć przez całe zawodowe życie był związany z Bankiem Hiszpanii, to jednocześnie od samego początku kariery Hernandez de Cos zdobywał doświadczenie międzynarodowe. Jako młody pracownik banku centralnego uczestniczył w pracach grup roboczych przy Komisji Europejskiej, Europejskim Banku Centralnym oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zajmujących się m.in. polityką gospodarczą i stabilnością makroekonomiczną. Potem był doradcą zarządu EBC, a od 2025 r. kieruje Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w Bazylei, uznawanym za „bank banków centralnych”.

Zagrożenia płynące z sektora AI

Jako szef banku centralnego przewodniczył także Komitetowi Bazylejskiemu ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) - forum wyznaczającemu standardy regulacji bankowych.

Na początku listopada, podczas konferencji bankowców zorganizowanej przez bank Santander, de Cos ostrzegł przed zagrożeniami ze strony sztucznej inteligencji dla banków centralnych i gospodarek światowych.

Jak przekazał dziennik „La Vanguardia”, relacjonując wystąpienie ekonomisty, dla de Cosa jednym z zagrożeń są wysokie wyceny giełdowe spółek AI, które mogą jego zdaniem zachwiać stabilnością finansową rynków. Jak podkreślił, „duża część” finansowania rozwoju AI jest nietransparentna, a realne znaczenie tej technologii będzie zależeć od jakości polityk publicznych i instytucji.

Lagarde odchodzi przed końcem kadencji

EBC to bank centralny strefy euro, tj. państw UE, które przyjęły euro jako swoją walutę. Jego głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilności cen. Prezes EBC, podobnie jak pozostali członkowie zarządu, wybierany jest przez Radę Europejską na jedną ośmioletnią kadencję.

Dotychczasowa prezeska EBC Christine Lagarde zapowiedziała ustąpienie ze stanowiska 7 lutego 2027 r. Jej kadencja miała wygasnąć w październiku 2027.

Przywódcy wybiorą jej następcę w porozumieniu z obecnym francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, jeszcze przed wyborami prezydenckimi we Francji wiosną 2027 r.