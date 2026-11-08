Cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Ustalono tożsamość wszystkich zabitych przez 24-latka w Krakowie

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Znamy już tożsamość wszystkich osób, które zginęły we wczorajszej strzelaninie w centrum Krakowa - przekazał rano RMF FM wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. To cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Ofiary to czworo Polaków i dwoje obcokrajowców. Wśród 15 osób postrzelonych przez napastnika - poza Polakami - są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii.

Najnowsze informacje o stanie rannych

Jak przekazał RMF FM o poranku wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, 15 poszkodowanych osób cały czas przebywa w krakowskich szpitalach. Stan części z nich jest nadal ciężki, przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Wśród poszkodowanych jest dwóch postrzelonych policjantów. Także ich stan jest ciężki. Nie będąc lekarzem, mogę powiedzieć, że jest to stan lepszy niż ten, w którym wczoraj trafili do szpitali - mówi Klęczar. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka sprecyzowała, że stan jednego policjanta jest stabilny, a stan drugiego jest ciężki, ale stabilny.

Później rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło przekazała, że ze szpitali zostały wypisane dwie osoby.

W szpitalu jest też napastnik. Jego stan lekarze określają jako krytyczny.

Obcokrajowcy wśród poszkodowanych

Ofiary śmiertelne to cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Jedna z zabitych osób to obywatel Wielkiej Brytanii. Ustalono już tożsamość wszystkich ofiar. Zginęły trzy Polki: 47-letnia, 53-letnia oraz 61-letnia. Czwarta kobieta, która zginęła od kul napastnika, to 51-letnia kobieta, której narodowości wojewoda na razie nie podaje. Musi bowiem zostać o tym poinformowana jej rodzina. Mężczyźni zastrzeleni przez zamachowca to 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii oraz Polak, którego wieku jeszcze nie podano.

Wśród 15 osób postrzelonych przez napastnika - poza Polakami - są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii.

W nocy służby Urzędu Wojewódzkiego były w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi państw, których obywatele ucierpieli. Trzeba dać tym służbom czas, by skontaktowały się z bliskimi - podkreśla Klęczar.

Sobotni atak w Krakowie. Dorożkarze walczą o życie po strzelaninie W sobotnie popołudnie na Rynku Głównym w Krakowie doszło do tragicznej strzelaniny. Zamaskowany napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób, zabijając sześć osób i raniąc szesnaście kolejnych. Wśród poszkodowanych są dorożkarze, którzy walczą o…

Wojewoda: Kraków jest bezpieczny

Wojewoda małopolski zapewnia, że w Krakowie jest bezpiecznie. Kraków musi żyć dalej. Oczywiście Rynek i bezpośrednie miejsce tej tragedii będą przez jakiś czas jeszcze wyłączone ze względu na to, że trwają czynności. Tu wszystko musi być wyjaśnione i zabezpieczone. Jest zbierany materiał dowodowy - zaznaczył. Jak dodał, łącznie ponad tysiąc stu policjantów pracuje teraz w Krakowie w związku z tą sprawą. Czynności prowadzi siedmiu prokuratorów. W Krakowie należy żyć normalnie, nie ulegać dezinformacji, nie ulegać panice. Miasto, województwo, region funkcjonują i pomimo tej tragedii, ogromu tutaj zła, które się zdarzyło, będą funkcjonowały nadal – podkreślił wojewoda.

Kraków tonie w żałobie. Ponowne oględziny miejsc, w których padły wczoraj strzały Małopolska policja poinformowała, że dzisiaj zostaną przeprowadzone ponowne oględziny miejsc, w których padły wczoraj strzały. Rynek Główny i okoliczne ulice będą częściowo zamykane. Zapłonęły tam już pierwsze znicze, a hejnał mariacki brzmi dziś…

Ciała siostry i rodziców w mieszkaniu 24-latka

Do strzelaniny doszło w sobotę po godz. 15. Czarne Subaru wjechało na Rynek Główny w Krakowie. Zamaskowany sprawca zaczął strzelać do przypadkowych osób. Przejechał aż do skrzyżowania ul. Dietla ze Stradomską. Tam zderzył się z innym autem. Doszło do wymiany ognia z policją. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy oraz napastnik.

Wiadomo, że zamachowiec z Krakowa to 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. W jego mieszkaniu wieczorem policja znalazła ciała trzech osób – jego 21-letniej siostry, 52-letniej matki i 53-letniego ojca. Mieli rany postrzałowe. W mieszkaniu było też siedem sztuk broni.

W związku z tragedią w Krakowie niedziela i poniedziałek 8 i 9 listopada są dniami żałoby narodowej.