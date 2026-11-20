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Prokuratura chce przesłuchać psychologa oraz lekarzy, którzy badali Michała O. przed wydaniem mu pozwolenia na broń – informuje piątkowa „Rzeczpospolita”. Śledczy chcą ustalić, czy procedura poprzedzająca przyznanie mężczyźnie uprawnień do posiadania broni została przeprowadzona prawidłowo. Sprawą zajmie się również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, Michał O., sprawca strzelaniny w Krakowie, posiadał pozwolenie na broń sportową, które uprawniało go do zakupu maksymalnie 10 sztuk broni. Przed dokonaniem zamachu zaopatrzył się w dwa egzemplarze: pistolet Glock 17 oraz karabin AR-15.

Uzyskanie pozwolenia wymagało przejścia standardowej procedury, obejmującej m.in. badania psychologiczne i lekarskie. Teraz prokuratura chce dotrzeć do osób, które oceniały stan zdrowia i predyspozycje mężczyzny.

Potrzebne zwolnienie z tajemnicy zawodowej

Przesłuchanie specjalistów wymaga jednak dopełnienia formalności. Jak wskazuje dziennik, w przypadku psychologa konieczne jest wydanie przez prokuratora postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej. Aby przesłuchać lekarzy, potrzebna będzie natomiast decyzja sądu o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej.

Na razie śledczy nie ujawniają, kto konkretnie przeprowadzał badania Michała O. przed wydaniem mu pozwolenia na broń. Decyzją prokuratora sprawą procedury związanej z przyznaniem mężczyźnie uprawnień do posiadania broni ma zająć się także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Psycholog: Jednorazowe badanie nie daje gwarancji

Do kwestii badań psychologicznych odniósł się na łamach „Rzeczpospolitej” psycholog i profiler kryminalny Jan Gołębiowski. Zwrócił uwagę, że skuteczność oceny zależy m.in. od postawy osoby badanej.

Niestety, jednorazowe badanie psychologiczne, niezależnie jak dogłębnie byłoby zrobione, nie daje gwarancji przewidywania skutków czy zamiarów, które mogą pojawić się po jakimś czasie – ocenia ekspert.

Dwa pozwolenia wydane w tym roku

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika również, że Michał O. ubiegał się nie tylko o pozwolenie na broń sportową. Wystąpił także o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, które również otrzymał. Oba pozwolenia zostały wydane w tym roku.

Jak podaje gazeta, mężczyzna przeszedł wymaganą procedurę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teraz śledczy będą sprawdzać okoliczności wydania dokumentów oraz przebieg badań, które poprzedziły przyznanie mu prawa do posiadania broni.