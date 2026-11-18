RMF24

Kilka minut trwały brawa na stojąco podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Aplauz wzniesiono dla medyków i innych osób niosących pomoc rannym w strzelaninie, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni strzelec zabił 6 osób i ranił 15. Prezydent Łukasz Gibała zaprosił m.in. ratowników medycznych na dzisiejszą sesję i wręczył odznaczenia tym, którzy nie bali się zaryzykować własnego życia, by nieść pomoc innym. Wśród 36 odznaczonych Honoris Gratia” są pracownicy szpitali i 30 pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Kraków dziękuje bohaterom. Odznaki „Honoris Gratia” przyznane

Odznaczenie prezydent Krakowa przyznał m.in. dwóm chirurgom, którzy spędzali prywatny czas w okolicy Rynku Głównego - zwyczajnie jedli obiad. Po usłyszeniu serii strzałów, nie wahali się jednak ruszyć na pomoc. To oni pomogli m.in. policjantom, którym udało się zatrzymać 24-letniego strzelca. Chodzi o prof. dr. hab. n. med. Michała Pędziwiatra oraz dr. n. med. Mateusza Wierdaka.

Dziękuję, że mamy w Krakowie takich ludzi - powiedział Łukasz Gibała.

Na liście uhonorowanych są również: dr Grzegorz Mocny, dr Michał Tomaszewski, Adrian Adamczyk, Edward Bulicz, Ryszard Czeszyk, Krzysztof Dukat, Damian Dudziak, Emil Figura, Wojciech Hycnar, Przemysław Janik, Sebastian Kędzior, Kacper Kierzyk, Artur Klimas, Paweł Kramarz, Jakub Lebiedzki, Marcin Łoboda, Wojciech Łyko, Piotr Mroczek, Paweł Mystek, Marcin Myśliński, Mikołaj Nawrocki, Paweł Pastuszka, Dariusz Perliński, Tomasz Pituła, Marcin Potocki, Kamil Rojewski, Jakub Strug, Tomasz Stryjakowski, dr Elżbieta Surdek, Klaudiusz Śmiga, Justyna Wójcik, Tomasz Długosz (otrzymał list, otrzymał już odznaczenie Honoris Gratia) oraz obywatele Republiki Słowackiej Mário Mačina oraz Linda Trnkova.

To nie koniec odznaczeń - podczas kolejnej sesji Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - najwyższe wyróżnienie miejskie - otrzymać mają policjanci, którzy zatrzymali krwawy rajd zamachowca: Jakub Kulik i Artur Morański.

Dr hab. n. med. Mateusz Wierdak odznaczany przez prezydenta Krakowa, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr odznaczany przez prezydenta Krakowa, fot. Łukasz Gągulski

Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Mario Macina odbiera odznaczenie z rąk prezydenta Krakowa Łukasza Gibały, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Fot. Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa / materiały udostępnione

Fot. Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa / materiały udostępnione

7 listopada 2026, godz. 15:00 - tę datę i godzinę Kraków zapamięta na zawsze

Do zamachu doszło w sobotę 7 listopada ok. godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. 24-latek wjechał czarnym Subaru w ubraniu taktycznym i hełmie na głowie na płytę rynku. Jedną ręką prowadził, drugą strzelał z broni automatycznej do przypadkowych spacerowiczów. Zabił 6 osób: 2 mężczyzn i 4 kobiety. 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Przy sobie - w samochodzie - miał dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł 9 listopada o godz. 4:30 w jednym z krakowskich szpitali. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odnalazła ciała 3 osób - jego rodziców i siostry. Ujawniono także kilka sztuk broni. Z powodu żałoby w Krakowie pierwszy raz od 1939 roku nie wybrzmiał hejnał mariacki.

Zamach w Krakowie - służby zabezpieczają ciała ofiar na rynku, fot. WOJCIECH MATUSIK / East News

Fot. WOJCIECH MATUSIK / East News

Fot. WOJCIECH MATUSIK / East News