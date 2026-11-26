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Administracja Donalda Trumpa była gotowa sięgnąć po przepisy z czasów zimnej wojny, by przywrócić na stanowisko szefa Nvidii Jensena Huanga – ujawnia „The Washington Post”. Za interwencją Białego Domu i Pentagonu kryły się nie tylko obawy o wyścig technologiczny z Chinami, ale też miliony dolarów zysku na akcjach.

Chcieli użyć ustawy z 1950 roku

Szef Pentagonu, jego zastępca Steve Feinberg i inne osoby z Departamentu Wojny rozważali powołanie się na zimnowojenną Ustawę o Produkcji Obronnej (Defense Production Act - DPA) z 1950 roku. To prawo stworzone na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej, które pozwala władzom federalnym wywierać naciski na prywatne firmy, by zmusić je do dostaw bądź pracy na rzecz sektora obronnego - wyjaśnia „WP”. DPA nie zezwala expressis verbis na narzucenie prywatnej firmie wybranego przez rząd szefa. Mimo to inicjatywę Pentagonu przyjęli z entuzjazmem menedżerowie z Krzemowej Doliny.

Huang? „Kwestia bezpieczeństwa narodowego USA”

„WP” komentuje, że pomysł wykorzystania zimnowojennej ustawy dowodzi, jak dalece administracja Trumpa gotowa jest ingerować w amerykańską gospodarkę, a zarazem, jak poważnie Pentagon traktuje wyścig technologiczny z Chinami.

Co więcej - dodaje dziennik - fakt, że Krzemowa Dolina przyjęła inicjatywę Hegsetha z wyraźną aprobatą odsłania coraz bliższe związki między siłami zbrojnymi a spółkami od zaawansowanych technologii.

Stanowisko baronów Krzemowej Doliny oddaje między innymi wpis w mediach społecznościowych Balajia Srinivasana, inwestora specjalizującego się w kryptowalutach - relacjonuje „WP”.

„Istnieje scenariusz, w którym wkroczy resort wojny, by wstawić się za Jensenem. Dlaczego? Zważywszy, że najpewniej doszło do cyberataków na Microsoft, loty, banki, a teraz na NSA (Agencję Bezpieczeństwa Narodowego), natychmiastowy powrót najważniejszej osoby w (sektorze) AI do jej roli jest prawdopodobnie kwestią bezpieczeństwa narodowego USA” - napisał Srinivasan.

Źródło w amerykańskiej administracji przekazało, że Trump i wiceprezydent J.D. Vance byli gotowi wykorzystać całą siłę rządu federalnego, by przywrócić Huangowi stanowisko, mimo to nie jest jasne, czy ostatecznie rząd wykorzystał Ustawę o Produkcji Obronnej do wywarcia presji na Nvidię.

Prezydent sam posiada akcję Nvidii

Sprawie Huanga przyjrzał się też „The New York Times”. W czwartkowym wydaniu podkreślił, że Trump „zignorował obawy dotyczące romansu Huanga z osobą podejrzaną o bycie agentką chińskiego wywiadu”, gdy nakłonił radę dyrektorów Nvidii do ponownego mianowania go szefem spółki.

Interwencja Trumpa sprawiła, że notowania Nvidii wzrosły w poniedziałek o 30 proc. Jednak we wtorek akcje straciły 5,9 proc., a w środę - kolejne 5 proc. Korzyści, jakie prezydent odniósł z przywrócenia swego faworyta, okazały się przelotne. Zapewne więc przynajmniej część inwestorów uważa, że rezygnacja Huanga i jego powrót na stanowisko „mogą zaciążyć na długofalowych perspektywach firmy” - komentuje „NYT”.

CBS przypomina tymczasem, że Trump ma duże portfolio akcji Nvidii i odnosi osobiste korzyści ze wzrostu notowań spółki. W poniedziałek, po odbiciu akcji Nvidii, prezydent zyskał na nich między 1,3 mln a 14,8 mln dol.

Rada dyrektorów Nvidii podjęła decyzję o przywróceniu Huanga na stanowisko szefa spółki w niedzielne popołudnie, bez konsultacji z tymczasową CEO (dyrektor zarządzającą), Colette Kress. Trump oświadczył w rozmowie z CNBC, że rozmawiał z zarządem „pośrednio i bezpośrednio” i przekonał członków rady do ponownego zatrudnienia Huanga.