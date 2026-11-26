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Kraków dołączył do grona miast z pełną autostradową obwodnicą. Oficjalnie otwarto ostatni brakujący fragment trasy – łączący S52 i S7 węzeł Mistrzejowice. To przełomowy moment nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także dla wszystkich kierowców podróżujących przez Małopolskę.

Dzisiaj oficjalnie otwarto węzeł Mistrzejowice, który łączy Północną Obwodnicę Krakowa z trasą S7. To inwestycja, która domyka krakowski ring drogowy i czyni Kraków drugim miastem w Polsce – po Łodzi – z kompletną obwodnicą.

Nowy węzeł to także największy tego typu obiekt w Małopolsce i jeden z największych w kraju.

Choć kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka, na razie dostępna jest tylko jedna estakada. Drogowcy będą sukcesywnie otwierać kolejne jezdnie. Warto pamiętać, że trwają prace wykończeniowe, a cały teren pozostaje placem budowy.

Oznacza to m.in. ograniczenia prędkości oraz możliwe utrudnienia w ruchu.

Węzeł z niecodzienną historią

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, węzeł Mistrzejowice, który domyka krakowski ring, ma za sobą nietypową historię. Jego projekt został zmieniony po interwencji internautów i pasjonatów drogownictwa, którzy w 2022 roku wskazali błędy w pierwotnych rozwiązaniach.

Przygotowali nawet własną wizualizację w popularnej grze komputerowej.

Ta symulacja pokazała, że zwężenie z trzech pasów do jednego, a potem z powrotem poszerzenie do trzech pasów jest rzeczą bardzo złą - mówił Radek Radziszewski z kanału Autostrady Polska.

W efekcie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła dodatkowe analizy Politechnice Krakowskiej, a część węzła zaprojektowano od nowa.

Nowa jakość komunikacji w Krakowie

Od dziś krakowska obwodnica liczy około 60 kilometrów. Przejechanie całej trasy, przy zachowaniu przepisowej prędkości i braku korków, zajmuje około 40 minut. To znacząco usprawni ruch w regionie i odciąży centrum miasta.

Podczas oficjalnej konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił znaczenie inwestycji. Obwodnica Krakowa jest gotowa. Królewski Kraków doczekał się swojego pierścienia. Wykonany jest co prawda nie ze złota, ale z asfaltu, betonu i stali - mówił minister.

Dzięki zakończeniu inwestycji Kraków stał się drugim – po Łodzi – miastem w Polsce z pełną obwodnicą. To ogromny krok naprzód w rozwoju infrastruktury drogowej regionu i szansa na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz sprawniejszy tranzyt przez Małopolskę.