RMF24

Ponad 8 mld euro, czyli około 37 mld zł – tyle może wynieść polska składka do unijnego budżetu z tytułu niezebranych elektroodpadów w latach 2028–2034. To wyliczenia polskiej branży AGD udostępnione dziennikarce RMF FM. Chodzi o nową daninę, którą w swojej propozycji budżetowej przedstawił przewodniczący Rady Europejskiej António Costa. Właśnie o tak zwanych nowych dochodach do unijnego budżetu dyskutują dziś przywódcy UE.

Kupiona dziś pralka czy lodówka nie staje się przecież odpadem po roku. Może służyć przez wiele lat – mówi RMF FM prezes APPLiA Polska Wojciech Konecki.

Kupiona dziś pralka czy lodówka nie staje się przecież odpadem po roku. Może służyć przez wiele lat – mówi RMF FM prezes APPLiA Polska Wojciech Konecki. / Shutterstock

Polska stałaby się szóstym największym płatnikiem tej daniny do unijnej kasy. To duże obciążenie. Polska jest największym producentem dużego sprzętu AGD w Unii Europejskiej – odpowiada za około 39 proc. unijnej produkcji tych urządzeń.

Opłata od elektroodpadów jest jednym z pięciu nowych źródeł dochodów do unijnego budżetu, które zaproponował przewodniczący Rady Europejskiej António Costa. Dwa dni temu dziennikarka RMF FM opisała, że według wyliczeń branży tytoniowej Polska będzie musiała przekazywać do unijnej kasy 4,7 mld euro z wpływów z akcyzy od papierosów.

Ustalenia RMF FM: Polska odda Brukseli gigantyczną część akcyzy tytoniowej? „KE nie rezygnuje z dojenia” Polska będzie musiała przekazać do budżetu Unii Europejskiej około 4,7 mld euro (21,1 mld zł) z wpływów z akcyzy tytoniowej w latach 2028-2034. Tak wynika z wewnętrznych wyliczeń polskiej branży tytoniowej na podstawie danych KE, które uzyskała…

Pozostałe propozycje obejmują dochody z ETS, którym Polska otwarcie się sprzeciwia, podatek od usług cyfrowych oraz graniczny podatek węglowy CBAM.

W propozycji Costy stawka za niezebrane elektroodpady wynosi 2,25 euro za kilogram. Przewodniczący Rady Europejskiej podniósł ją o 25 centów w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej. Oznacza to podwyżkę o 12,5 proc. Stawka ma być dodatkowo co roku waloryzowana o inflację.

Skąd wzięło się ponad 8 mld euro?

To nietypowy mechanizm. Nie chodzi o bezpośredni podatek od producentów pralek czy lodówek. Formalnie składkę do unijnego budżetu będą płacić państwa członkowskie. Jej wysokość ma zależeć od różnicy między ilością sprzętu wprowadzanego na rynek a ilością zebranych elektroodpadów.

Według oficjalnych danych polskiej Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) na polski rynek trafia rocznie około 1,2 mln ton sprzętu, a zbieranych jest niewiele ponad 600 tys. ton elektroodpadów. Różnica wynosi więc ponad pół miliona ton. Oznacza to około 1,2 mld euro rocznie, czyli ponad 5 mld zł wpłat do unijnego budżetu. W ciągu siedmiu lat polska danina wyniesie ponad 8 mld euro, czyli około 37 mld zł.

Kupiona dziś pralka nie jest odpadem

Producenci alarmują, że taki sposób liczenia nie uwzględnia dostatecznie długiego czasu użytkowania sprzętu.

Problem polega na tym, że kupiona dziś pralka czy lodówka nie staje się przecież odpadem po roku. Może służyć przez wiele lat – mówi RMF FM prezes APPLiA Polska Wojciech Konecki.

Oczekuje się od nas, że będziemy zbierali odpady, których nie ma. Co spowoduje gigantyczny rozrost szarej strefy - dodaje Konecki.

Droższe lodówki i pralki?

O propozycji Komisji Europejskiej pisaliśmy już w październiku w RMF24, w artykule „Polska branża AGD kontra polski komisarz UE. Unijny podatek od urządzeń domowych?”. Producenci ostrzegali, że nowe obciążenie może osłabić konkurencyjność polskich fabryk i doprowadzić do wzrostu cen sprzętu.

Przypominają, że już dziś finansują zbiórkę i recykling zużytych urządzeń. Obawiają się, że choć formalnie zapłaci państwo, koszty zostaną przerzucone na firmy, a ostatecznie na klientów.

Polska krytykuje podwyżkę

Polski dyplomata powiedział RMF FM, że Warszawie nie podoba się podwyższenie stawki za niezebrane elektroodpady, ale także zwiększenie opłaty za plastikowe opakowania, które nie zostały poddane recyklingowi.