RMF24

"Nie ma na świecie państwa, które byłoby w stanie zbudować system odporny na konflikt zbrojny przy realnym poziomie finansowania" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego pytany o o gotowość polskiego systemu ochrony zdrowia na wypadek wojny. "Możemy natomiast budować system, który będzie mniej podatny na degradację, zarówno ze strony przeciwnika, jak i w wyniku kataklizmów" – dodaje gość Magdy Sakowskiej.

W ostatnich dniach Senat przyjął projekt tzw. Karty Rodzin Mundurowych. Dokument ten ma zapewnić rodzinom żołnierzy pierwszeństwo w dostępie do lekarzy w placówkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Czy to rozwiązanie wpłynie na funkcjonowanie wojskowych szpitali i dostępność usług dla pacjentów cywilnych?

Karta dotyczy wyłącznie trzynastu szpitali nadzorowanych przez ministra obrony narodowej. Z punktu widzenia całego systemu nie powinno to w istotny sposób wpłynąć na dostępność świadczeń – tłumaczy gen. Gielerak. Jak podkreśla, w kierowanym przez niego Instytucie aż 95 procent pacjentów to osoby cywilne. Nic się nie zmieni. Dajmy sobie szansę i zobaczmy, jak to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce – dodaje generał, uspokajając, że nie przewiduje wydłużenia kolejek dla pacjentów cywilnych.

Wprowadzenie Karty Rodzin Mundurowych to także element szerszej strategii resortu obrony, mającej na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej. Z badań jasno wynika, że jakość ochrony zdrowia, podobnie jak dbałość o wyżywienie, to kluczowe czynniki wpływające na decyzje o wstąpieniu do armii – wyjaśnia szef Wojskowego Instytutu Medycznego.



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