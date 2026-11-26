W ostatnich dniach Senat przyjął projekt tzw. Karty Rodzin Mundurowych. Dokument ten ma zapewnić rodzinom żołnierzy pierwszeństwo w dostępie do lekarzy w placówkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Czy to rozwiązanie wpłynie na funkcjonowanie wojskowych szpitali i dostępność usług dla pacjentów cywilnych?
Karta dotyczy wyłącznie trzynastu szpitali nadzorowanych przez ministra obrony narodowej. Z punktu widzenia całego systemu nie powinno to w istotny sposób wpłynąć na dostępność świadczeń – tłumaczy gen. Gielerak. Jak podkreśla, w kierowanym przez niego Instytucie aż 95 procent pacjentów to osoby cywilne. Nic się nie zmieni. Dajmy sobie szansę i zobaczmy, jak to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce – dodaje generał, uspokajając, że nie przewiduje wydłużenia kolejek dla pacjentów cywilnych.
Wprowadzenie Karty Rodzin Mundurowych to także element szerszej strategii resortu obrony, mającej na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej. Z badań jasno wynika, że jakość ochrony zdrowia, podobnie jak dbałość o wyżywienie, to kluczowe czynniki wpływające na decyzje o wstąpieniu do armii – wyjaśnia szef Wojskowego Instytutu Medycznego.
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