15 marca, ruszy remont torowiska tramwajowego na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie, co oznacza, że wyłączony zostanie ruch tramwajowy od Filharmonii do ul. św. Gertrudy - poinformował Urząd Miasta.

Ulica Franciszkańska / Shutterstock

Zawieszone zostanie kursowanie linii numer: 2,6 i 19, a linie tramwajowe: 1, 8,10, 13 i 18 będę jeździły po zmienionych trasach.

Szczegóły znajdziecie tutaj.

Zarząd Transportu Publicznego zapewnia, że będzie monitorować sytuację na liniach tramwajowych prowadzących do Bronowic i Salwatora i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Podczas prac wymienione zostaną szyny od przystanku "Plac Wszystkich Świętych" do węzła "Filharmonia". Koszt inwestycji to ok. 4 mln zł.

Remont ul. Franciszkańskiej jest pierwszym z kilku zaplanowanych w 2025 i 2026 roku w centrum Krakowa.

Kolejne to remont Mostu Grunwaldzkiego, przebudowa węzła tramwajowego przy ulicy Piłsudskiego oraz rozjazdu przy węźle Bagatela razem z modernizacją odcinka torów od Teatru Bagatela do ulicy Garbarskiej. Ostatnią inwestycją będzie realizowana od czerwca 2026 r. do października 2027 r. przebudowa ul. Starowiślnej - prace obejmą modernizację torowiska, jezdni, chodników oraz systemów odwodnienia i oświetlenia.