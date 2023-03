W piątek zostaną wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu w rejonie przebudowywanego skrzyżowania ul. Henryka Kamieńskiego i Malborskiej. Zmiany zaczną obowiązywać od godz. 22.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Zmiany w organizacji ruchu wejdą w życie w piątek ok. godz. 2.

Co się zmieni?

Pojawią się zwężenia na ul. Kamieńskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Malborską – w każdą stronę będzie dostępny jeden pas ruchu. Oprócz tego wyłączone zostaną lewoskręty z ul. Kamieńskiego w ul. Malborską, a także zamknięte będzie przejście dla pieszych (na wysokości przystanków autobusowych).

Taka organizacja ruchu potrwa do soboty, 4 marca, do godzin wieczornych (ok. godz. 18). W niedzielę, 5 marca, do dyspozycji kierowców będą ponownie po dwa pasy ruchu na jezdniach ul. Kamieńskiego, dostępne będą też lewoskręty.

Wykonawca nie wyklucza, że podobne zmiany w organizacji ruchu na ul. Kamieńskiego będą wprowadzane w kolejne weekendy marca.