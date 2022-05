"Kraków Cię zasmoczy" - z nową kampanią reklamową startują właśnie władze stolicy Małopolski. Chcą w ten sposób przyciągnąć przede wszystkim krajowych turystów, po okresie zastoju spowodowanego pandemią. Okazją do tego jest 50- lecie ustawienia rzeźby smoka wawelskiego pod Wawelem - autorstwa Bronisława Chromego.

Smocze widowisko na Wiśle w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Wielka parada smoków ulicami miasta i nad Wisłą, smocze miasteczko na Błoniach - to elementy kampanii "Kraków Cię zasmoczy", zaplanowanej od czerwca do września.

W czerwcu mieszkańcy będą mogli podziwiać wielką paradę smoków na Rynku Głównym i plenerowe widowisko nad Wisłą. W sierpniu na Błoniach stanie smocze miasteczko.

Rzeźba jest tak naprawdę upamiętnieniem legendy o smoku wawelskim, legendy, która jest znana każdemu z nas, bo poznajemy ją we wczesnym dzieciństwie. Zachęcamy w związku z tym wszystkich, którzy tę legendę pamiętają, by mogli przybyć do naszego miasta, by zapoznać się z jego urokami, przejść tropem smoka wawelskiego. Organizacje turystyczne i przewodnicy opracowują smoczy szlak turystyczny, który będzie pokazywał różne uroki miasta. Zapraszamy także tych, którzy chcą zjeść smaczne smocze lody. Kampania już ruszyła w mediach społecznościowych. Zaczynamy od restartu, od dużej parady smoków. Ona przyjmie pełny wymiar po przerwie pandemicznej. Zapraszamy wszystkich 4 i 5 czerwca - mówił Andrzej Kulig, wiceprezydent Krakowa.

Rozpoczęcie świętowania urodzin smoka zaplanowano od 4 czerwca, wtedy odbędzie się smocze widowisko.

Smoczych lodów będzie można skosztować tylko dwa razy w tym sezonie - 5 czerwca podczas Dnia Otwartego Magistratu (m.in. w namiocie na placu Wszystkich Świętych) oraz 14 sierpnia na krakowskich Błoniach podczas smoczych urodzin.

Jak podkreślił Adolf Weltschek, dyrektor Teatru Groteska, ta instytucja od 21 lat organizuje to wyjątkowe wydarzenie.

W tym roku wracamy do tradycyjnej formuły po przerwie pandemicznej, bardzo się cieszymy, to jest coś co promuje Kraków. Krakowianie przygotowują wielkie radosne smocze świętowanie. To są smoki przygotowywane przez wszystkie pokolenia mieszkańców Krakowa. My jako Teatr Groteska organizujemy widowisko na Wiśle. Zapraszamy, tym bardziej, że będziemy gościć krewniaka smoka wawelskiego stojącego u podnóża Wawelskiego. Będzie niezwykle atrakcyjnie, zapowiedzieli się już goście z całej Polski - zaznaczył dyrektor Adolf Weltschek.