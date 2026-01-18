W nocy z niedzieli na poniedziałek kierowcy podróżujący zakopianką w okolicach Libertowa koło Krakowa muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Modernizowany odcinek drogi krajowej nr 7 zostanie częściowo zamknięty – prawy pas ruchu w kierunku Krakowa będzie niedostępny. Ruch będzie odbywał się wyłącznie lewym pasem.

/ Materiały prasowe

Jak poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia rozpoczną się w niedzielę o godzinie 23 i potrwają do poniedziałku do godziny 5 rano.

W tym czasie zamknięta będzie droga lokalna w okolicach Libertowa biegnąca wzdłuż zakopianki, która obecnie pełni funkcję prawego pasa DK7 w kierunku Krakowa. Ruch zostanie skierowany na jeden, lewy pas.

Mieszkańcy będą mogli dojechać do posesji od strony ulicy Przylesie. "Jest to niezbędne, żeby ułożyć nowe światłowody i połączyć je z istniejącą siecią telekomunikacyjną" – wyjaśnił przedstawiciel GDDKiA w komunikacie.





To jednak nie koniec zmian w ruchu – kolejny etap prac zaplanowano na następną noc z soboty na niedzielę, 24/25 stycznia, również w godzinach od 23 do 5.

Rozbudowa układu drogowego w Libertowie

Trwająca inwestycja w Libertowie zakłada likwidację dotychczasowego skrzyżowania zakopianki z ulicami Góra Libertowska i Świetlistą. W jego miejscu powstanie tunel pod DK7 o długości 52 metrów, który umożliwi przejazd między wschodnią a zachodnią częścią miejscowości.

Wzdłuż trasy rozbudowywana i uzupełniana jest sieć dróg lokalnych, co ma ułatwić kierowcom korzystanie z nowego tunelu i wjazd na DK7 zarówno w kierunku Krakowa, jak i Myślenic.

Oprócz tego sąsiadujące z inwestycją drogi gminne i powiatowe zostaną połączone z jezdniami dodatkowymi biegnącymi równolegle do zakopianki.



Nowe kładki i bezpieczniejsze przejścia

W ramach inwestycji powstaną także trzy nowe kładki dla pieszych – w okolicy likwidowanego skrzyżowania, na Górze Libertowskiej oraz na granicy Libertowa i Gaju. Zastąpią one dotychczasowe przejścia dla pieszych, poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na połowę 2027 roku.

