​Już jutro w Krakowie rozpoczyna się Festiwal KultUro - to już 8 edycja wydarzenia, którego celem jest zwiększenie świadomości o schorzeniach urologicznych i zachęcenie do wykonywania badań przesiewowych. Wciąż najczęściej i zbyt późno wykrywany jest nowotwór prostaty.

Plakat promujący Festiwal KultURO 2022 / Materiały prasowe

KultURO to wydarzenie, które łączy urologię z muzyką i sztuką. Krakowscy urolodzy w gabinetach i na scenie, już od ośmiu lat, próbują w ten sposób przełamać tabu związane z chorobami układu moczowego.

Prof. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes Fundacji Urodzeni-Zdrowi i pomysłodawca Festiwalu KultURO powiedział RMF FM, że nieprzypadkowo postawił na kulturalno-zdrowotną promocję profilaktyki.

Podczas tego wydarzenia zwracamy uwagę na to, żeby mieć własny los w swoich rękach - mowa o losie zdrowotnym - dbać o siebie po to, żeby wygrać zdrowie, wygrać życie - to jest główna i zasadnicza idea tego festiwalu, która również zmierza do tego, by ocieplić wizerunek lekarza urologa, jako najlepszego przyjaciela mężczyzny i kobiet w kontekście zdrowotnym, dlatego, że spośród wielu chorób o potencjale onkologicznym ponad 20 procent, czyli ¼ to są te, które wywodzą się z układu moczowego i są w zainteresowaniu urologii - mówi prof. Piotr Chłosta.

Zdaniem prof. Tomasza Grodzickiego, prorektora UJ ds. Collegium Medicum, nie możemy w nieskończoność odkładać badań i wizyty u lekarza specjalisty.

Myślmy zawsze do przodu, a nie dopiero wtedy, jak jest za późno, myślmy o chorobach, zanim będziemy je mieli. Badamy się coraz częściej, ale daleko nam do ideału i do dobrej sytuacji - zaznaczył.

Specjaliści alarmują! Choroby układu moczowego stanowią aż 25 proc. liczby wszystkich nowotworów! Najczęściej występuje rak prostaty, potem nowotwory pęcherza i na trzecim miejscu są nowotwory nerki.

Bezpłatne konsultacje i porady telefoniczne

Najważniejszym punktem festiwalowych wydarzeń jest dzień otwarty w gabinetach urologicznych krakowskich szpitali oraz konsultacje telefoniczne ze specjalistami.

Dzień otwarty w poradni urologicznej Szpitala Uniwersyteckiego odbędzie się 1 października, w godzinach 9.00-12.00. Porady będą udzielane tylko zarejestrowanym wcześniej pacjentom. Na bezpłatną konsultację można zarejestrować się dzwoniąc w dniach 26-30 września w godzinach 12.00-14.00 na numer telefonu: 12 400 25 41.

Nie zabraknie także konsultacji telefonicznych. Przez cały tydzień od 26 do 30 września dla mieszkańców Krakowa będzie działała specjalna infolinia. Od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00 będzie dyżurował i odpowiadał na pytania lekarz urolog. Każdy będzie mógł zadzwonić na numer telefonu 459 595 566.

Podczas 8. edycji KultURO wiele wydarzeń dla młodzieży

To dla nich organizatorzy przygotowali sporo ciekawych wyzwań i wydarzeń. Jednym z nich to konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych. Tegorocznym zadaniem będzie przygotowanie plakatu dotyczącego tematyki profilaktyki urologicznej. Zwycięski plakat będzie częścią kampanii promującej działania profilaktyczne w ramach KultURO 2023.

Pracę należy przesłać listownie na adres: ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków, z dopiskiem "Konkurs plastyczny", do 31 grudnia (decyduje data stempla pocztowego). Szczegóły i zasady konkursu na stronie internetowej urodzenizdrowi.pl.

Do uczniów szkół ponadpodstawowych będzie skierowana także lekcja prozdrowotna. Wybitni urolodzy, podpowiedzą i doradzą, w jaki sposób podejmować trudne tematy z rodzicami i dziadkami. Lekcje będą dostępne jako nagrany materiał przesyłany do zainteresowanych szkół. Nauczyciele, dyrektorzy szkół średnich, a także sami uczniowie mogą zgłaszać zainteresowanie lekcją prozdrowotną wysyłając wiadomość e-mail na adres: kulturo@urodzenizdrowi.pl do 28 października.

Postawiono również na edukację seniorów. Przygotowane zostaną filmy edukacyjne, które następnie dystrybuowane zostaną w miejscach uczęszczanych przez krakowskich

Na rozpoczęcie festiwalu mocny rock'n'roll!

Niezwykły koncert rockowy z prof. Piotrem Chłostą na czele jest wizytówką festiwalową i stałym punktem na liście wydarzeń KultURO. Udział w imprezie zapowiedział także Marek Piekarczyk, Piotr Cugowski, Janusz Grzywacz i debiutant festiwalowy: formacja Trzynasta W Samo Południe z Wrocławia.

Plenerowy koncert odbędzie się 24 września. Start o godz. 18.00 w klubie muzycznym Forty Kleparz. Wstęp bezpłatny.